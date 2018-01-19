反制中國M503航路// 不准東航、廈航飛春節加班機

2018-01-19

〔記者陳宜加／台北報導〕中國片面啟用M503北上與W等四條銜接航路，我方抗議要求停飛無效，學者曾建議藉由限縮兩岸航線反制；民航局昨證實，針對繼續使用相關航路的中國航空業者，將暫不予核准兩岸春節加班機申請；估計目前卡住中國東方航空、廈門航空一百七十六班，恐影響五萬名旅客。

176班 影響5萬旅客

根據統計，截至十七日，共三百三十九架次使用M503航路，平均每天仍有二十多架次，其中包含中國東方航空、廈門航空；今年春節，中國東方航空申請兩岸一○六班加班機、廈門航空申請七十班，目前尚未獲准。

今年兩岸春節加班機期間為二月二日至三月二日，剩約兩週時間；第一波加班機於上週開賣，中國籍航空業者總計申請四百八十九班，目前未通過審核而受影響的兩家班數占約三分之一，最多將影響五萬名旅客，衝擊兩岸春節疏運。

據了解，東方航空申請航點包括上海、南京、無錫、合肥等；廈門航空則申請杭州、福州、長沙、廈門。

民航局表示，由於M503等航路尚未經兩岸溝通、確認，我方認為仍有潛在飛安疑慮，民航局已兩度要求中國相關民航公司暫勿使用，因此對於仍繼續使用相關航路的兩家業者，民航局暫不予核准兩岸春節加班機申請。

籲中方儘速與我協商

對於兩岸春節加班機運輸，民航局副局長何淑萍表示，目前已核准華航、華信、長榮等三家國籍航空申請共一○五班，以及中國籍南航、山東、深圳、吉祥、春秋等五家業者申請總計一百九十九班，另中國國際航空正申請一百一十四班，將再鼓勵其他中國籍業者申請加班機，也將協調國籍業者增班，會確保春節旅客運輸量，呼籲中方應儘速就技術面與我方協商。

前民航局長沈啟表示，加班機減班，往來兩岸者與台商首當其衝，必須注意中國對岸恐再反制，衝擊華航、長榮等國籍航空，非國人之福。上海、北京、杭州等一線城市加班機已嫌不足，且兩岸同時過年，時間帶不好取得，民航局應有配套協助旅客回家過年。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，民航局用意應是期望雙方就航空有關議題通盤考量，相信待雙方就有關問題一併討論後，將可有所定案且改善。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳則說，減班能否達到我方希望的預期效果，還有待觀察。