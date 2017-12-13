18歲有公投權 估增60萬人

2017-12-13

賦予行政院「公投提案權」 另增電子系統提案與連署管道

〔記者蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「公投法部分條文修正案」，未來年滿十八歲，未受監護宣告者，即享有公民投票權。中選會指出，公投年齡從廿歲下修為十八歲，投票權人將增加六十萬人左右，擁有公投投票權的人，將增加為一千九百卅八萬餘人。

這次修法也賦予行政院「公投提案權」。現行法規定，行政機關不得藉用任何形式對各項議題辦理公投，此次修法內容則新增，行政院得就重大政策的創制或複決，提出公投案，經立法院同意，交由主管機關辦理公民投票。行政院向立法院提出公投提案後，立法院應於十五日內議決，於休會期間提出者，立法院應於十五日內自行集會，三十日內議決，不過，若提案被立法院否決，兩年內不得就該事項重提公投案。

過去公投連署需要透過紙本，常發生郵寄曠日廢時，或字跡不清、表格太小等問題，這次修正內容新增電子系統的提案與連署管道，可以依此來徵求提案和連署。

至於過去被稱為「太上委員會」，對公投提案認定擁有准駁大權的公投審議委員會，則在這次修法中廢除，全國性公投主管機關也由行政院改為中選會，地方性公投主管機關為直轄市、縣市政府。

修正案明定，中華民國國民，除憲法另有規定外，年滿十八歲，未受監護宣告者，有公民投票權。

此外，修正案規定，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，但實施方式另以法律定之。民進黨黨團幹事長劉櫂豪舉例，可能在公職人員選舉罷免法訂立專章或制定一部法令規範。

全國性公投 以不在籍投票方式辦理

中選會分析，因公投提案、成案連署門檻大幅調降，以公投流程主要分為「提案、成案、通過或否決」三大部分，未來花費時間將比目前縮減。中選會主委陳英鈐表示，公投確定成案後，一到六個月內須舉行公投，若期間適逢有全國性選舉，便與選舉同一天舉行。