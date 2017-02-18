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小檔案》勞軍捐

2017-02-18

「勞軍捐」為國民黨政府於民國四十四年依據「統一捐募運動辦法」，由台灣省進出口商業同業公會所發起的勞軍捐款。凡是廠商於進口貨物辦理結匯時，每結匯一美元即捐款新臺幣五角，其中三分之一捐婦聯會，三分之二捐軍友社，為婦聯會早年主要財源。

勞軍捐於民國七十年降為三角，七十六年五月起再降為二角，直至七十八年七月始於台灣省議會財政委員會的要求下，由省財政廳長下令取消。

陳水扁政府時期，行政院「政黨不當黨產歸還政府專案小組」公布的調查報告中指出，勞軍捐自民國四十四年後的卅四年間，共徵收九六九．三億元。這筆款項不僅不具法源，也未入國庫。（記者楊淳卉）

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  • ▲婦聯會雖已將收支決算表、資產負債表等資料送交內政部，但外界質疑的近千億元勞軍捐流向卻仍「付之闕如」。圖為前年七月間群眾在婦聯會大樓前追討勞軍捐。（資料照）

    ▲婦聯會雖已將收支決算表、資產負債表等資料送交內政部，但外界質疑的近千億元勞軍捐流向卻仍「付之闕如」。圖為前年七月間群眾在婦聯會大樓前追討勞軍捐。（資料照）

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相關關鍵字： 不當黨產 勞軍捐 婦聯會 軍友社
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標題：小檔案》勞軍捐


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2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
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