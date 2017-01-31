《新聞幕後》還有女黑馬？

2017-01-31

記者鄒景雯／特稿

家道中落後還要爭當家，這是生存競爭，比搶出頭更慘烈，對於國民黨而言，今年的政治格局正是如此。除了已經表態的「賢瑜郝吳柱」五人要選黨主席，國民黨內盛傳，還有一名女性黑馬受到鼓勵，正在慎重考慮，不排除年假過後，正式對外宣布。

這位女性，較前五人年輕，是黃復興可以接受的對象，同時在光譜上，比前述幾位具黃復興背景者較為本土，她具有議員、立委從政資歷，因此被若干國民黨派系評估是「唯一」可以取柱柱姊而代之的人選，已經展開積極遊說。

國民黨的這場大混戰，如同撞球一般，每個浮上檯面的，都被外界延伸解讀，例如，詹啟賢明明有鴻鵠之志，但有人就是會揣測是不是與誰有默契，要出來瓜分誰的本土票的？又如韓國瑜要出馬，大家不免計算這對黃復興的票源將投下新變數，於是徹徹底底是個亂局。

這個亂，不僅顯現在有五萬多人登記，等待審核的入黨潮，年節期間，還傳出已有兩位企業界人士為五人中的某一位參選人「贊助」新黨員，他們一人負責五千人，其中一位生意人的額度是一人五百，合計二五○萬元，另一位則是以黨費兩百元為度，因此是一百萬元，由於故事講得有手有腳，將來國民黨若要正視聽，恐怕得查清楚這些新黨員的入黨費到底是誰交的才好。

雖然局面大亂，兵分多路的「反洪派」卻未因此情勢大好，所謂的女黑馬從而被物色，說穿了，這是仿造洪秀柱模式的進階版，若干人期待她能同意披掛上陣，可以解目前幾個男人恐怕都鬥不過女主席的困境。

國民黨內的抬轎者，甚至已經幫這位女黑馬想好了與其他都想選總統的男性合縱連橫之策，那就是：在國民黨板蕩之際，現在一心做好主席，未來全力為黨提名人輔選。換言之就是主席功能單純化，為「整合」提供條件。不過，萬事俱備，只欠東風，當事人目前陷入長考，只允諾年後再做回應。

看來，國民黨這個年，過得好不熱鬧。