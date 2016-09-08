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扣押百尺資產 投保︰大咖快登記
2016-09-08
代求償啟動 請求權決定扣押金額
〔記者陳永吉／台北報導〕樂陞案造成投資人重大損失，投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）董事長邱欽庭昨呼籲，雖然已有五千人來申訴，但現在投保中心要先進行假扣押，因此希望參與公開收購的樂陞股東八日起到投保中心辦理求償登記，而且「越大咖越好」！
邱欽庭指出，現在只要二十位投資人就能起訴，而假扣押是看金額，不是看人數，也就是說有越多金額的請求權，就能扣到越多資產，所以需要慘套張數較多的投資人早點來登記；不過目前所知，百尺竿頭的資產就是樂陞股票。
邱欽庭表示，目前要幫投資人爭取的賠償，包括百尺竿頭應該依據公開收購契約，八月二十六日應每股付給參與公開收購的投資人一二八元，但對方不履約，因此要從八月二十六日起計算延遲利息；還有就是從一二八元起股價下跌所造成的損害賠償，若計算到昨日為止，投資人每股損失八十餘元、每張賠掉八萬餘元。
他指出，投保中心目前已提供完整的登記文件，參與公開收購的兩萬名投資人只要下載後填入個人資料並簽名，在九月二十日前寄回，後面的求償事宜就由投保中心處理，如果請求權金額越高，投保中心會越早採取行動。
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