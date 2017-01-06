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《金雞報喜》12

2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

洞燭先雞

萬寶龍（Montblanc）推出生肖系列「雞」年限量書寫工具，筆蓋以手工雕刻細緻圖騰，筆身以黑色高級亮漆與純銀筆蓋形成鮮明的對比，Au750包銠實金筆尖鐫刻生肖符號，筆蓋刻有生肖年為雞的年份；筆尾鑲嵌一顆代表雞年出生石的多刻面黃水晶，象徵好運，亦襯托筆款高雅氣派。上市數量512只，靈感來自於幸運數字8，即「8×8×8」。

以「生肖傳說」為構思，推出當年生肖為設計主軸的獨特書寫工具，每一年度筆款的設計與意義均不相同，具有高度收藏價值。如同「雞」的發音與「吉」極為相似，被視為吉祥樂觀的一年，也反映出東方文化對於現代的影響。

圖片提供／Montblanc

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  • 筆尖以手工雕刻生肖圖案。

    筆尖以手工雕刻生肖圖案。

  • 萬寶龍12生肖系列雞年限量款512書寫工具，170,000元。

    萬寶龍12生肖系列雞年限量款512書寫工具，170,000元。

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標題：《金雞報喜》12


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