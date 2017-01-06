《日內瓦錶展預覽》神秘三問

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

2017年日內瓦國際高級鐘錶展(Salon International de la Haute Horlogerie，SIHH)將在1月16日登場，為期5天、31個品牌將展示傾力之作，受到2016年低迷的景氣影響，2017年品牌也持續走保守路線，復刻錶款、向經典致敬仍是主力，但仍可藉由這些作品，一窺各品牌擅長的經典工藝。

神秘三問

1912年便已問世的神秘鐘，是每60秒旋轉一圈的浮動陀飛輪，看似與機芯之間沒有任何連接、仿佛懸浮於空中，是卡地亞(Cartier)最令人目眩神迷的一款機芯，2017年卡地亞首度將神秘鐘機芯與三問錶結合，推出Rotonde de Cartier三問雙重神秘陀飛輪腕錶，讓雙重神秘陀飛輪的隱密美態和三問報時機制的曼妙律動相得益彰。

完全鏤空的9407 MC型機芯不僅展現美學風格，也將三問錶的精髓：聲音的傳遞，提升至最高境界，機芯和錶殼之間共有4個連接點，與音簧之間則增設2個連接點，從而強化震盪聲波在三問報時機械和腕錶內的傳播效果，因此能提高音量；9407 MC型機芯音簧以B音奏鳴小時報時聲音、以D音奏鳴分鐘報時聲音，啟動三問報時功能後，7時位置的慣性飛輪開始安靜地運轉，確保報時聲音清澈純粹，不會夾雜任何噪音；另外，9407 MC型機芯配備淬火精鋼材質方形音簧，能夠演繹8種泛音，帶出三問報時聲響的獨特韻味。

圖片提供／卡地亞