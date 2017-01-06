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《長大衣戲法》1

2017-01-06

記者王瀅娟／台北報導

長大衣：氣勢

【風格細節：修長、過膝，大衣衣尾呈現傘狀輪廓。】

長度過膝的長大衣是秋冬必備單品，主要在創造修長的視覺，因而肩線剪裁多半合身，搭配直身、A字或更寬闊的傘狀輪廓，營造出比較正式而俐落的風情。

以大衣聞名的Max Mara，除了基本的黑色與大地色系，還應用鮮豔的橘色與天藍色，並在領片、胸口或口袋處應用對比色系材質拼接，繽紛跳躍的色彩使大衣成為冬季亮點。Chanel與Loewe則不約而同的在傘狀輪廓的大衣下襬開高衩或加上褶襉，營造出裙襬般的效果，讓厚重的大衣平添一股柔媚。秋冬以「針織」為主題的Bottega Veneta，看似以毛呢面料製作的大衣，卻是如假包換的針織，一針一線編織而成，耗費的時間與精力自不可同日而語，突顯品牌著重工藝的創作面向。加上隱形亮片使得針織面料有著不同以往的光澤表現，則是品牌在面料上的創意表現。

圖片提供╱Max Mara、Sportmax、Chanel

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  • 秋冬大衣以A字或傘狀輪廓為主流，圖為Sportmax。

    秋冬大衣以A字或傘狀輪廓為主流，圖為Sportmax。

  • 秋冬系列以針織為主題的Bottega Veneta，大衣同樣應用針織技法製作，加上嘗試亮片，創造不同於針織的光澤。（路透）

    秋冬系列以針織為主題的Bottega Veneta，大衣同樣應用針織技法製作，加上嘗試亮片，創造不同於針織的光澤。（路透）

  • Loewe秋冬長版大衣在下襬加上褶襉，讓原本平凡的大衣透出柔美風情。（法新社）

    Loewe秋冬長版大衣在下襬加上褶襉，讓原本平凡的大衣透出柔美風情。（法新社）

  • Sportmax秋冬長版大衣將腰帶與鈕釦的位置做了巧妙的變化，便有相當獨特的色彩。

    Sportmax秋冬長版大衣將腰帶與鈕釦的位置做了巧妙的變化，便有相當獨特的色彩。

  • Max Mara豔橘色長版大衣是秋冬的亮點。（歐新社）

    Max Mara豔橘色長版大衣是秋冬的亮點。（歐新社）

  • Max Mara秋冬長版海軍藍大衣搭配漆亮皮革領，增加大衣的層次感。

    Max Mara秋冬長版海軍藍大衣搭配漆亮皮革領，增加大衣的層次感。

  • Chanel秋冬有許多傘狀的大衣，下襬開衩，在行走時更有輕盈飄逸感。（路透）

    Chanel秋冬有許多傘狀的大衣，下襬開衩，在行走時更有輕盈飄逸感。（路透）

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