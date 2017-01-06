2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

雞年亨通

聖路易（Saint Louis）這款色彩生動的限量公雞生肖水晶文鎮是工匠使用8支水晶長杖以高溫熔化後再拉伸重新塑型、製作出羽毛，並以噴燈工藝製作身體部分，突顯出色彩豐富的背景，更映襯公雞精神奕奕的新氣象，賦予栩栩如生的生命力！限量88個。

圖片提供／Saint Louis