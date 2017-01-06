《日內瓦錶展預覽》雀戲舞孃

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

雀戲舞孃

雅典錶(Ulysse Nardin)令人臉紅心跳的春宮人偶錶又有新作，舞孃單問報時限量錶首度將品牌引以為傲的微繪工藝與單問錶結合，錶盤上迷人美艷的舞孃以孔雀的翅膀和羽毛遮住重要部位，整點報時的那一刻，翅膀和羽毛移動位置，舞孃春光外洩，魅惑挑逗的胴體一覽無遺。

不論是舞孃或是孔雀，都是由雅典錶的微繪畫師，在放大鏡下運用獨特筆觸精心繪製而成，透過極細的畫筆，勾勒出人物及動物活靈活現的細節。充滿藝術感的錶盤下搭載自動上鍊機芯，動力儲存42小時，透過錶背的藍寶石水晶玻璃，既能夠保護內裡複雜機芯，亦可欣賞機芯運轉之美。

圖片提供／雅典錶