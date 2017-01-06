《日內瓦錶展預覽》逆跳之美

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

逆跳之美

在法國人心目中，蝴蝶是幸福的象徵，這也是梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)最擅長的元素，繼2016年以色彩斑斕的3隻蝴蝶優雅逆跳報時，2017年再度以蝴蝶為主題推出Lady Arpels Papillon Automate動力儲存顯示腕錶，搭配精湛的玻璃琺瑯技術，讓整隻錶猶如時間的藝術展演。

蝴蝶雙翼以雙色彩繪玻璃琺瑯細膩裝飾，停駐在綻放虹光的珍珠貝母雕花之上，隨著錶盤右邊的時針和分針緩緩移動，蝴蝶會依據動力儲存的更迭增減，當動力儲存飽滿時，蝴蝶的翅膀每小時能拍動100次，為了讓蝴蝶更寫實擬真，梵克雅寶刻意將蝴蝶拍動翅膀的頻率設計為不規則，宛如欣賞栩栩如生的蝴蝶振翅飛舞。

錶盤上的玻璃琺瑯工藝也堪稱一絕，透明琺瑯下裝飾性金屬箔化作一輪明月，映 照在藍色、粉紫及紫色藍寶石所鑲嵌的湖水中，閃爍的花冠以圓形和梨形鑽石點綴，璀璨迷人，值得一提的是，一般透明玻璃琺瑯都以平面呈現，Lady Arpels Papillon Automate錶盤上縱橫交錯的葉子則是曲面處理，帶出層次豐富的漸變色彩，突顯錶盤上的層次深度和立體感。

圖片提供／梵克雅寶