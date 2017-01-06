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《長大衣戲法》3

2017-01-06

記者王瀅娟／台北報導

長大衣：拉鍊

【風格細節：可長可短，可收可散，增加風格可變性。】

拉鍊在今年秋冬長版外套上扮演重要的調節功能，Salvatore Ferragamo將拉鍊的功能發揮到極致，外套上三條顯眼的拉鍊既是裝飾，也有著實際的調節功能，讓穿著者自行決定要將鋸齒內襯細節露出到何種程度，擁有更多的個人穿搭風采。Moschino亦將皮衣上常見的拉鍊裝飾隨著皮衣長度拉長，可服貼人體曲線突顯品牌高超的剪裁功力，越往上拉，越有危險的性感魅力，令人難以移開視線。

圖片提供╱Moschino

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  • Salvatore Ferrragamo長大衣上三條顯眼的大拉鍊可拉出豐富的變化，讓外套充滿個人穿著色彩。（歐新社）

    Salvatore Ferrragamo長大衣上三條顯眼的大拉鍊可拉出豐富的變化，讓外套充滿個人穿著色彩。（歐新社）

  • Moschino的長拉鍊將長版皮革外套拉出性感神秘的曲線。

    Moschino的長拉鍊將長版皮革外套拉出性感神秘的曲線。

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標題：《長大衣戲法》3


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