2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

金雞賀歲

Longchamp以「金雞賀歲」為主題、鮮艷喜氣的紅色詮譯3D系列包款。以金色和紅色為主調的金雞圖案雄赳赳地以刺繡工法展現於柔軟光滑的小牛皮革，活靈活現、散發春節朝氣。該系列亦有手拿包和吉祥吊飾。

圖片提供／Longchamp