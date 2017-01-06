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《金雞報喜》2

2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

雞祥如意

Hogan雞年限定系列鞋款以俏皮可愛的公雞圖案、紅色與金色的巧妙點綴，迎接洋洋喜氣！

幽默風趣的公雞圖案壓印於Maxi Platform H222系列鞋墊上，亮眼的紅色飾邊與造型鞋帶，搭配流光金鞋舌與品牌標誌性「H」字母Logo，摩登時髦，別具潮流品味。超輕量鞋底增高至7.3公分，加上1.8公分內裡增高鞋墊，共有近9公分的鞋底高度，以休閒款式穿出完美比例。

Hogan Rebel系列春節限定休閒鞋將卡通公雞圖案裝飾於鞋面，以毛線編織刺繡讓圖案呈現立體感，搶眼的街頭時尚踩出新精神。

圖片提供／Hogan

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  • Hogan新年限定Rebel卡通印花休閒鞋，14,900元。

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  • Hogan新年限定H283撞色繫帶休閒鞋，23,600元。

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