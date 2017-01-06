2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

大雞大利

DKNY結合精緻作工與早春系列推出生肖主題系列。設計師以手繪風格的DKNY拼出抽像的公雞圖騰，配色則以深紅色、黑色、金色為主，散發濃濃的新年氣息。

圖片提供／DKNY