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《日內瓦錶展預覽》妙音響時

2017-01-06

記者林欣若／台北報導

妙音響時

2017年積家錶(Jaeger-LeCoultre)為約會腕錶增添報時功能，在音錘的驅動下便會發出聲響，以更精準的方式提醒約會時間，也為配戴者帶來驚喜。

和過去的約會系列相同，Rendez-Vous Sonatina Large 約會系列妙音響時腕錶大型款的錶盤上也有一顆閃耀的星形指針，利用星形指針可以設定約會時間，透過主錶冠調校，在約會時間到來之時，手錶會發出悠揚的提示鈴聲，一如其名「Sonatina(聲響)」。手錶搭載積家錶廠的自動上鏈機械機芯，從機芯的精細裝飾到錶盤的優雅設計，細緻考究的鑽石以及藍寶石鑲嵌，都傳承著珍稀工藝精神。

積家另外也推出Rendez-Vous Night & Day約會系列日夜顯示腕錶，錶盤中央有著優雅的扭索飾紋，6時位置有小視窗顯現太陽或月亮，用以區分晝夜，高貴典雅的外觀配以數字時標和花形指針，都是凸顯女性優雅特質的設計細節。

圖片提供／積家

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  • 積家Rendez-Vous Night & Day Large約會系列日夜顯示腕錶大型款(18k玫瑰金)，價格未定。

    積家Rendez-Vous Night & Day Large約會系列日夜顯示腕錶大型款(18k玫瑰金)，價格未定。

  • 積家Rendez-Vous Night & Day Large約會系列日夜顯示腕錶大型款(精鋼)，價格未定。

    積家Rendez-Vous Night & Day Large約會系列日夜顯示腕錶大型款(精鋼)，價格未定。

  • 積家Rendez-Vous Sonatina Large約會系列妙音響時腕錶大型款(玫瑰金)，價格未定。

    積家Rendez-Vous Sonatina Large約會系列妙音響時腕錶大型款(玫瑰金)，價格未定。

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標題：《日內瓦錶展預覽》妙音響時


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