《日內瓦錶展預覽》妙音響時
2017-01-06
記者林欣若／台北報導
妙音響時
2017年積家錶(Jaeger-LeCoultre)為約會腕錶增添報時功能，在音錘的驅動下便會發出聲響，以更精準的方式提醒約會時間，也為配戴者帶來驚喜。
和過去的約會系列相同，Rendez-Vous Sonatina Large 約會系列妙音響時腕錶大型款的錶盤上也有一顆閃耀的星形指針，利用星形指針可以設定約會時間，透過主錶冠調校，在約會時間到來之時，手錶會發出悠揚的提示鈴聲，一如其名「Sonatina(聲響)」。手錶搭載積家錶廠的自動上鏈機械機芯，從機芯的精細裝飾到錶盤的優雅設計，細緻考究的鑽石以及藍寶石鑲嵌，都傳承著珍稀工藝精神。
積家另外也推出Rendez-Vous Night & Day約會系列日夜顯示腕錶，錶盤中央有著優雅的扭索飾紋，6時位置有小視窗顯現太陽或月亮，用以區分晝夜，高貴典雅的外觀配以數字時標和花形指針，都是凸顯女性優雅特質的設計細節。
圖片提供／積家
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 未編新增加班費 地方政府頭很大
- 陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發
- 作態？阿里巴巴提告2假錶賣家
- 花蓮市商圈騎樓難行 斥資1200萬整平
- 朵朵小語 好消息
- 公平會查不當漲價 餐飲業列首波
- 自由廣場》台灣沒有朴槿惠
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
- 八卦山大佛風景區 無障礙坡道啟用
- 告別演唱會 卡列拉斯明獻唱
- 戶政數位化上線 19個項目可跨區申辦
- 可成去年營收年減4%
- 《要活得比別人精彩》罕病兒 唸雙主修、圍棋高段
- 慈院腦瘤標靶藥物 獲世界專利
- 花現龍井7日登場 花田就是樂園
- 國道三樹林交流道開通 出入不易惹怨
- 警局內勤挨詐950萬 一生積蓄去了了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry mum on Tsai visit stops
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 霧霾嚴重看不到獵物 河南大鵟餓暈跌落田間
- 扁蒲賣愈多賠愈多 農嘆離譜
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- 國泰添2「長人」 賞台電連敗
- 陳信安足球學校 引進切爾西教學
- 北農怠工 柯Ｐ擺爛 態度曖昧
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 自由廣場》協尋勞團代表
- 我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後
- 春節人力調配 多醫院可能減床
- （桃園）591頃觀音蓮花園 劃定休閒農業區
- 一萬公里的愛情力量 小薇晉4強
- 路小亂停車 假日將交管
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 北農去年賺飽飽 「踩著消費者發獎金」
- 政府用替代役成慣性 恐影響機關運作
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《日內瓦錶展預覽》妙音響時
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分