2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

時尚雞年賀歲，恭賀大雞大利！

金雞賀歲

這幅充滿綠意卻又復古情調的畫面取自英國英格蘭德比郡（Derbyshire）、查茨沃斯莊園 （Chatsworth）的一角；在這歷史可追溯到1549年、德比郡公爵的莊園中，放走的壯雞與流露龐克精神的率性女孩嬉戲悠遊。這是Gucci為2017早春廣告的特別企劃，由英國攝影師 Glen Luchford 掌鏡，透過前衛摩登與自然雅致、衝突而浪漫的邂逅，刻劃品牌美學；不僅傳遞Gucci 創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）從70年代後期龐克文化至瑰麗古典的莊園美景、豐富的英倫文化為自己所帶來的設計靈感，更為雞年的到來與一系列的新年限定系列獻上美麗的意象。

圖片提供／Gucci