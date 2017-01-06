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《金雞報喜》1

2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

時尚雞年賀歲，恭賀大雞大利！

金雞賀歲

這幅充滿綠意卻又復古情調的畫面取自英國英格蘭德比郡（Derbyshire）、查茨沃斯莊園 （Chatsworth）的一角；在這歷史可追溯到1549年、德比郡公爵的莊園中，放走的壯雞與流露龐克精神的率性女孩嬉戲悠遊。這是Gucci為2017早春廣告的特別企劃，由英國攝影師 Glen Luchford 掌鏡，透過前衛摩登與自然雅致、衝突而浪漫的邂逅，刻劃品牌美學；不僅傳遞Gucci 創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）從70年代後期龐克文化至瑰麗古典的莊園美景、豐富的英倫文化為自己所帶來的設計靈感，更為雞年的到來與一系列的新年限定系列獻上美麗的意象。

圖片提供／Gucci

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  • Gucci新年限定Ace公雞刺繡休閒鞋，21,500元。

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  • 金雞報喜，Gucci推出公雞造型掛飾，12,900元。

    金雞報喜，Gucci推出公雞造型掛飾，12,900元。

  • Gucci新年限定公雞彩繪絲巾，價格未定。

    Gucci新年限定公雞彩繪絲巾，價格未定。

  • Gucci 2017早春廣告形象，查茨沃斯莊園放走的壯雞為新年獻上美麗意象。

    Gucci 2017早春廣告形象，查茨沃斯莊園放走的壯雞為新年獻上美麗意象。

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