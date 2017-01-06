2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

藝鳴驚人

延續品牌與收藏家的深度交流，江詩丹頓（Vacheron Constantin）發布Metiers d’Art藝術大師The Legend of the Chinese Zodiac 12生肖傳奇系列雞年腕錶，錶盤以大明火琺瑯工藝結合手工雕刻鉑金或18K5N粉紅金的公雞，迎接雞年來臨。

這款榮獲日內瓦印記的作品由多項藝術工藝融會貫通、並搭載一款為藝術創作預留充足錶盤空間的機芯。

直接在金質錶盤上雕刻而成的葉子圖案採用半嵌入式設計，深淺不同的浮雕精心組合在一起，營造深邃的縱深效果。

之後是大明火琺瑯工序。透過連續塗抹數層琺瑯釉，琺瑯大師進一步突顯出藍色或古銅色錶盤的視覺張力。當琺瑯錶盤經過800到900攝氏度的燒製時，必須嚴格控制釉料的顏色和燒製產生的反應，而這種能力需要花費數年才可掌握。手工雕刻而成的鉑金或粉紅金公雞圖案，精巧地鑲嵌於錶盤中央。

烘托上述的深奧工藝，則有賴2460 G4機芯為腕錶提供獨具匠心的舞台，讓錶盤中央成為了舞台；無指標的時間顯示方式，透過四個顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期。前兩個顯示器採用滑動式，後兩個採用跳字式，這一原創顯示方式由江詩丹頓設計及製作。

圖片提供／Vacheron Constantin