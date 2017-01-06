2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

鶴立雞群

雅典錶（Ulysse Nardin）生肖系列鎏金金雞腕錶展現高超的內填琺瑯工藝，內填琺瑯是先依照圖案的紋理，在金屬面盤上先雕刻出凹槽，再將琺瑯釉調和液填入，不同的金屬氧化物會提煉出不同的顏色色調，最後以高溫烘烤燒製定色，手續繁複耗時，是稀有的琺瑯工藝，錶盤上的公雞昂首挺胸、精力充沛，羽毛和雞冠的色彩層次分明，足見琺瑯工匠的技術。

圖片提供／Ulysse Nardin