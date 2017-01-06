2017-01-06

記者方惠宗、林欣若／台北報導

技藝非凡

沛納海（Panerai）「Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio」44毫米3日動力儲存自動精鋼腕錶上的精緻浮雕，令這款雞年限量版腕錶洋溢獨特韻味；這也是錶廠延續頌揚12生肖的傳統，繼牛年、虎年、兔年、龍年、蛇年、馬年、羊年及猴年腕錶之後、喜迎該系列的第9款作品。

這只作品僅發行99只，每一只均由義大利雕刻工匠運用名為「Sparsello」的古老手工雕法而成；此技藝因用以裝飾錶蓋的特別工具而得名。工匠先於精鋼上雕刻凹槽，再嵌入多層平行金絲，然後細心拷錘修飾，令金絲完全填滿凹槽，勾勒出雄雞的輪廓和精緻的裝飾。由於金絲嵌花工序必須於已鐫刻及打磨的錶蓋上進行，嵌絲期間任何細微錯誤，均會破壞錶蓋，導致前功盡棄，只有掌握極致工藝的匠師方能勝任。

圖片提供／Panerai