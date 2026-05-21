中韓3油輪通過荷姆茲海峽 川普看好協議

紐約時報披露，在以色列空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼及多名高層官員後，美國與以色列曾選定伊朗前總統阿瑪迪尼賈，試圖推動德黑蘭政權更迭。（路透檔案照）

在美國總統川普與副總統范斯相繼對伊朗情勢發表正面評論後，三艘滿載石油的中國和南韓油輪廿日駛出荷姆茲海峽，為美國、以色列與伊朗的衝突可望在近期化解點亮曙光。不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，若美國再度發動攻擊，將把戰火擴大到中東以外地區。

川普十八日、十九日接連表示，曾一度接近下達新一輪轟炸行動的命令，「只差一小時」，但在最後一刻決定再給外交途徑一些時間。他聲稱伊朗領袖正乞求達成協議，戰事「很快」就會結束，但他也再次警告，若無法達成共識，美國將在未來幾天內發動新一輪攻擊。范斯也對與伊朗的談判表達樂觀，「我們目前處於相當不錯的局面」，但也承認與分裂的德黑蘭領導層談判有困難。

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川普在國內面臨達成協議以重新開放荷姆茲海峽的龐大政治壓力。隨著十一月期中選舉逼近，美國汽油價格持續居高不下，川普的支持率已大幅滑落。船舶動態資訊系統顯示，廿日有三艘超級油輪通過荷姆茲海峽，該三艘油輪受到伊朗戰事影響，已卡關超過兩個月。

路透報導，其中兩艘油輪分別是掛中國旗幟的「遠桂陽號」，以及掛香港旗幟的「海洋百合號」，南韓的「宇宙贏家號」也正在駛出荷姆茲海峽。

此外，紐約時報十九日披露，在以色列空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼及多名高官，揭開戰爭序幕的數日後，美國與以色列曾有意推動德黑蘭政權更迭，而且選定讓外界跌破眼鏡的人選：以強硬反以、反美立場聞名的伊朗前總統阿瑪迪尼賈，但隨即宣告失敗。

傳美以擬扶植伊前總統

聽取過簡報的美國官員指出，在開戰首日，以色列對阿瑪迪尼賈位於德黑蘭的住處發動空襲，試圖將他從軟禁中解救出來，但他在空襲中受傷。死裡逃生後，他對這項計畫感到幻滅，此後便未曾公開露面，目前下落與狀況成謎。

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