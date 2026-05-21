為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    參院提案限制川普戰爭權力 共和黨跑4票

    2026/05/21 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    在4名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普開戰權力案，企圖阻止川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動。參院少數黨（民主黨）領袖舒默表示，川普就像拿著已上膛槍枝玩的幼童。（歐新社）

    在4名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普開戰權力案，企圖阻止川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動。參院少數黨（民主黨）領袖舒默表示，川普就像拿著已上膛槍枝玩的幼童。（歐新社）

    在四名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院十九日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普開戰權力案，讓此案得以繼續推進。

    首次程序投票通過

    參院以五十票贊成、四十七票反對，通過程序性表決，將這項議案送出委員會。保羅、柯林斯、穆考斯基和凱西迪等四名共和黨議員投下贊成票；民主黨則有一人跑票，費特曼投反對票。該議案旨在阻止總統川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動，這是迫使川普結束這場國會從未授權的戰爭之第一步。

    對民主黨來說，十九日的表決結果是一項突破。在此之前，民主黨自從開戰以來，在保羅的支持下，已七度在議會強行表決類似議案，均告失敗。但是隨著戰爭久拖，首次出現先前投反對票的共和黨參議員倒戈。

    彭博報導指出，表決結果透露出清楚警訊：共和黨居多數的參議院，對於繼續這場伊朗戰爭的反對聲浪正在升高。

    不過，該議案要獲得全院通過還面臨顯著的阻力，參院還需要進行至少兩次表決。三名先前反對將這類議案交付討論的共和黨參議員提里斯、柯寧和塔伯維爾均缺席十九日的投票，若這三人在接下來的表決都出席並投下反對票，該議案可能以五十對五十票未能過關。

    就算參院通過，也還需要聯邦眾議院表決通過，此外，總統川普也幾乎確定會否決，屆時參眾兩院須推翻總統的否決，議案才能生效。歷來從未有戰爭權力決議成功推翻總統的否決。

    上週末在路易斯安那州黨內初選、在川普支持競選對手下，輸掉初選的凱西迪說，儘管他支持瓦解伊朗的核計畫，但是白宮、五角大廈一直未向國會充分說明這場戰爭，「我聽到民眾的心聲，包括總統川普的支持者，他們對這場戰爭感到憂心」。

    在表決前，參院少數黨領袖舒默表示，川普十八日說他就差一小時就要下令對伊朗發動新的打擊行動，正是國會須約束總統的理由，「總統就像拿著已上膛槍枝玩的幼童」。

    民主黨據以推動此議案的一九七三年「戰爭權力法」要求總統，須在六十天內停止未經國會授權進行的軍事行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播