參院提案限制川普戰爭權力 共和黨跑4票

在4名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普開戰權力案，企圖阻止川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動。參院少數黨（民主黨）領袖舒默表示，川普就像拿著已上膛槍枝玩的幼童。（歐新社）

在四名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院十九日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普開戰權力案，讓此案得以繼續推進。

首次程序投票通過

參院以五十票贊成、四十七票反對，通過程序性表決，將這項議案送出委員會。保羅、柯林斯、穆考斯基和凱西迪等四名共和黨議員投下贊成票；民主黨則有一人跑票，費特曼投反對票。該議案旨在阻止總統川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動，這是迫使川普結束這場國會從未授權的戰爭之第一步。

請繼續往下閱讀...

對民主黨來說，十九日的表決結果是一項突破。在此之前，民主黨自從開戰以來，在保羅的支持下，已七度在議會強行表決類似議案，均告失敗。但是隨著戰爭久拖，首次出現先前投反對票的共和黨參議員倒戈。

彭博報導指出，表決結果透露出清楚警訊：共和黨居多數的參議院，對於繼續這場伊朗戰爭的反對聲浪正在升高。

不過，該議案要獲得全院通過還面臨顯著的阻力，參院還需要進行至少兩次表決。三名先前反對將這類議案交付討論的共和黨參議員提里斯、柯寧和塔伯維爾均缺席十九日的投票，若這三人在接下來的表決都出席並投下反對票，該議案可能以五十對五十票未能過關。

就算參院通過，也還需要聯邦眾議院表決通過，此外，總統川普也幾乎確定會否決，屆時參眾兩院須推翻總統的否決，議案才能生效。歷來從未有戰爭權力決議成功推翻總統的否決。

上週末在路易斯安那州黨內初選、在川普支持競選對手下，輸掉初選的凱西迪說，儘管他支持瓦解伊朗的核計畫，但是白宮、五角大廈一直未向國會充分說明這場戰爭，「我聽到民眾的心聲，包括總統川普的支持者，他們對這場戰爭感到憂心」。

在表決前，參院少數黨領袖舒默表示，川普十八日說他就差一小時就要下令對伊朗發動新的打擊行動，正是國會須約束總統的理由，「總統就像拿著已上膛槍枝玩的幼童」。

民主黨據以推動此議案的一九七三年「戰爭權力法」要求總統，須在六十天內停止未經國會授權進行的軍事行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法