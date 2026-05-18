川習會成果有限 路透︰美中重回經濟戰略僵持局面

（路透檔案照）

美國總統川普結束訪問中國行程，儘管他不斷高調讚揚他與中國國家主席習近平建立的私人情誼，但紐約時報指出，雙方在中東、貿易及台灣等關鍵分歧上，幾乎未能達成任何實質協議。路透也認為，這次「川習會」成果有限，但在歷經去年一四五％的對中高額關稅與激烈貿易衝突後，美中關係現已重回過往熟悉的經濟與戰略僵持局面。

川普個人特質外交政策 利弊參半

紐時指出，川普似乎熱衷於與顯然更專注於推進自身國家戰略議程的習近平建立私人情誼，稱習近平是「我的朋友」，但這種感覺未必是雙向的，習近平較為克制的語調，以及雙方缺乏任何明確的重大協議，便是明證。紐約「亞洲協會」（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）認為，這場峰會「缺乏實質內容且流於空談」，「我們看到的是川普一廂情願」。

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這種落差凸顯了川普以個人特質為導向的外交政策所帶來的風險，他押注自己能憑藉魅力與意志力解決全球性議題，並捍衛美國利益，但習近平不僅深諳川普對讚美與排場的渴望，顯然更有一套如何加以利用的策略。這場峰會或許仍會被視為美中關係邁向更穩定發展的起點，但即使是川普提到的那些有限成就，也鮮少獲得中方證實，反而是習近平藉機展現對台灣議題的強硬姿態。

路透指出，這次會談後，雙方關係中最令美國擔心的部分大致未獲解決，包括北京的重商主義貿易政策，以及中國積極在印太地區擴張軍事影響力。美國「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）認為，這場峰會展現出穩定表象，但僵局原封不動，產生的是有限、有銷路且控管後的成果，「這大概是當前美中關係所能承受的全部了」。

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