美推新法案 阻中國科研竊密

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾，與共和黨參議員班克斯共同提出「保護創新與研究免受敵手侵害法案」，主張嚴禁聯邦研究資金的接受方，包括大學、國家實驗室及民營企業等，與被美國政府列入黑名單的中國實體或個人合作。（美聯社檔案照）

全政府防堵 聯邦資助計畫 禁與外國敵手有任何合作

中國長期利用美國學術開放環境竊取尖端科研成果的行為，已引發華府高度警戒。為徹底防堵聯邦資金流入敵手，國會共和黨議員近日聯手推出「保護創新與研究免受敵手侵害法案」（Securing Innovation and Research from Adversaries Act），明文禁止接受聯邦資助的研究計畫，與中國等外國敵手進行任何形式的合作。

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制裁對象與共軍、情報機構關係密切

美國之音（VOA）報導，這項法案由聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），與共和黨聯邦參議員班克斯（Jim Banks）於十四日共同提出。法案核心在於「全政府」防堵，嚴禁聯邦研究資金的接受方，包括大學、國家實驗室及民營企業等，與被美國政府列入黑名單的實體或個人合作。這些制裁對象多半與中國人民解放軍、情報機構及「軍民融合」戰略關係密切。

為確保無漏洞可鑽，法案對「研究合作」的定義極為廣泛，涵蓋聯合計畫、共同署名、資料分享與人員交流等所有潛在的技術轉移管道。法案僅在涉及關鍵國家安全、科學或公共衛生利益時允許「定向豁免」，但必須保持透明並通知國會，以防機制遭濫用。

穆勒納爾強調，必須確保政府各部門與大學等學術機構進一步努力，防止稅金用來資助敵手發展可能對付美國的兩用技術。班克斯也重申，中共不應直接或間接獲得美國科研資金，「必須停止資助我們的敵手」。

中國長期以高薪、龐大研究資金與實驗室資源為誘餌，吸引國家衛生研究院（NIH）及各大名校等美國頂尖機構工作的科學家，將未公開的資料、技術甚至專利轉移至中國，利用美國學術界「不設防」的開放文化，將基礎研究成果「搬運」回國。此外，中國的「軍民融合」戰略將表面上看似無害的民用或學術交流，直接轉用於解放軍的現代化建設，包括高超音速武器、人工智慧（AI）與量子運算等領域。

在推出法案的同日，穆勒納爾也公布一份針對美國國家航太總署（NASA）的安全報告，直指其對二〇一一年通過的「沃爾夫修正案」（Wolf Amendment）執行存在隱憂。該修正案明令禁止NASA在未獲國會與聯邦調查局（FBI）批准下，出資與中國合作研究。然而，報告揭露有數百篇NASA資助的出版文獻，因美中人員共同署名或機構合作，可能已觸及紅線。

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