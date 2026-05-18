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    首頁 > 國際

    密謀在美發動攻擊 真主黨旅成員被訴

    2026/05/18 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    （路透）

    （路透）

    美國法院十五日公布的刑事起訴書顯示，親伊朗的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）成員薩阿迪（Mohammad al-Saadi），被控密謀策劃在美國發動攻擊；由於薩阿迪還被控參與一系列在歐洲發生的攻擊，此案因而備受外界關注，讓人擔心伊朗正日益頻繁利用其代理人網絡，跨區深入西方國家境內發動攻擊。

    伊朗頻利用代理人網絡 攻擊範圍擴及西方國家

    伊朗在中東地區扶持眾多「志同道合」的武裝組織，包括巴勒斯坦的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨與葉門的青年運動等，提供其武器與資金，即所謂的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。如今薩阿迪被控在西方策動攻擊，意味同為伊朗代理人的真主黨旅，已將其攻擊範圍擴及真正的西方國家，而非僅限於中東。

    美國智庫「華盛頓近東政策研究所」研究員澤林（Aaron Zelin）說，真主黨旅此一改變意義重大，意味會有更多、更廣泛的抵抗軸心成員，試圖在西方發動攻擊。

    起訴書指出，薩阿迪自今年二月底中東衝突爆發以來，參與策劃至少廿起在歐洲與加拿大的攻擊，還密謀在美國本土針對猶太機構發動攻擊。薩阿迪日前在土耳其被拘留，之後移交給美國，十五日現身紐約曼哈頓的聯邦法院，但並未就被控罪名做出答辯。他的律師辯稱，薩阿迪是政治犯與戰俘。

    薩阿迪案的案情還不明朗，真主黨旅也尚未就薩阿迪被捕或該組織可能在西方國家發動攻擊，公開置評。

    起訴書根據電話錄音與照片等證據指控，薩阿迪曾與伊朗高層官員接觸，包括在二〇二〇年被美國擊斃的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官蘇雷曼尼，並招募執行任務的特工。薩阿迪涉嫌策劃的攻擊，包括今年三月的比利時猶太教堂與巴黎美國銀行大樓的爆炸攻擊，還計畫在加州洛杉磯與亞利桑那州殺害「美國人與猶太人」，並已開始策劃攻擊紐約市一座猶太教堂。

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