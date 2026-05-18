烏國近600無人機 攻俄14州

烏克蘭出動近600架無人機，深入打擊俄國境內14個州及首都莫斯科周邊。（法新社）

開戰以來最大襲擊之一 首度打中莫斯科煉油廠等基建 4死10餘傷

在美國斡旋的三天停火協議到期後，烏克蘭十六日到十七日對俄羅斯發動開戰以來最大規模的無人機攻擊行動之一，出動近六百架無人機，深入打擊俄國境內十四個州及首都莫斯科周邊地區，首度擊中煉油廠等關鍵基礎設施，造成包括一名印度人在內共四人死亡，另有十多人受傷。

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專家︰戰火帶回俄本土 俄人焦慮加劇

烏克蘭總統澤倫斯基稱此攻擊「完全師出有名」，旨在報復俄國持續猛轟烏克蘭首都基輔，並造成重大死傷。澤倫斯基強調，針對莫斯科延長戰爭的行徑，「戰爭正回到它的發源地」。專家指出，這波攻擊將戰火真實地帶回俄國本土，加劇俄國民眾日益深重的焦慮。

報復俄轟基輔 澤倫斯基︰師出有名

俄羅斯國防部表示，防空部隊一整夜在全國地擊落五五六架無人機，破曉後又攔截另外卅架無人機，遇襲地點遍及十四個州，外加被俄國併吞的克里米亞半島，以及黑海與亞速海地區。地方當局與印度大使館證實，這波攻擊在莫斯科州，以及與烏國接壤的貝爾哥羅德州，分別有三人與一人死亡，在莫斯科有一名死者與三名傷者為印度人，死者為在俄國工作的印度公民。

俄羅斯官方通訊社「塔斯社」（Tass）引述莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）的話報導，俄軍防空系統擊落八十一架飛往莫斯科的無人機。這是自俄羅斯於二〇二二年二月全面入侵烏克蘭以來，對該市發動的最大規模攻擊之一。在莫斯科市區，夜間攻擊造成至少十二人受傷，主要集中在該市煉油廠入口附近，但索比亞寧聲稱，煉油廠的「技術設備」並未受損。

烏克蘭國防部則透過社群平台聲稱，最新攻擊首度擊中「莫斯科煉油廠、索涅奇諾戈爾斯克（Solnechnogorsk）儲油庫，以及數家微電子製造設施」。

無人機殘骸墜落在俄國最大機場謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport），但未造成破壞或影響航班。

俄羅斯日前對烏克蘭發動大規模攻擊，包括十四日發射飛彈攻擊基輔的一棟公寓大樓，造成包括三名未成年人在內共廿四人死亡。澤倫斯基表示，烏克蘭正在「克服」集中於莫斯科及其周邊地區的防空系統，「我們正毫不含糊地告訴俄國人：他們的國家必須結束戰爭。」

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）俄羅斯與歐亞事務高級研究員古爾德—戴維斯（Nigel Gould Davies）指出，這讓外界深刻體認到，烏克蘭有能力在俄國首都或其周邊地區發動極具規模的打擊；這種讓戰火延燒到俄國人家門口的方式，對克里姆林宮來說將具有震懾效果。

與此同時，烏克蘭空軍十七日表示，俄羅斯從十六日晚間開始發射二八七架無人機，其中二七九架遭其攔截。

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