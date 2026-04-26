星期專論》川普的伊朗戰爭正悄悄改寫中國的侵台劇本

台灣日益依賴液化天然氣（LNG）。在承平時期，這種「即時供貨」（just-in-time）的模式運作良好；但在危機狀況下，就會變成明顯的致命傷。（法新社資料照）

◎謝蘭尼（Brahma Chellaney）

這場始於二月廿八日針對伊朗的軍事行動，迅速演變為當代規模最大的能源供應中斷事件。有別於一九七〇年代產油國發動禁運所引發的石油危機，美國總統川普成為現代史上，透過直接軍事行動引發骨牌效應般全球能源危機的第一人。

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在此過程中，川普也讓台灣在戰略與經濟上的脆弱性徹底暴露，等於為北京提供了一場如何利用這些弱點的即時教學。

修復波斯灣石油與天然氣基礎設施的損害，可能需要數年時間，這意味著能源價格可能會持續居高不下。然而，伊朗衝突最深遠的後果，可能正在距離中東數千公里之外的台灣發酵。

發電結構依賴能源 矽盾優勢如雙面刃

對台北而言，這場戰爭並非遙遠的地緣政治危機，而是對其經濟模式、能源安全，以及最重要的，對美國戰略可靠性是否仍有信心的一場壓力測試。這場測試正揭露一個殘酷的現實：台灣的脆弱性已經不再是假設，而是真實上演的情節。

長久以來，台灣的經濟奇蹟建立在能源進口穩定、成本可負擔，而且不會中斷的假設之上。隨著伊朗衝突加速全球秩序邁向更加分化與動盪，能源被政治化，供應鏈成為兵家必爭之地，這項假設正逐漸被瓦解。

對於一個約九十七％能源仰賴進口的經濟體而言，其影響攸關生死存亡。

台灣日益依賴液化天然氣（LNG），目前已佔其發電結構將近一半的比例，造就了一個主要追求效率而非培育韌性的系統。液化天然氣難以儲存，台灣僅維持約十一天的儲備量。在承平時期，這種「即時供貨」（just-in-time）的模式運作良好；但在危機狀況下，就會變成明顯的致命傷。

隨著夏季臨近、用電需求激增，缺電風險正隱然成形。對於一個以半導體製造等高耗能產業為支柱的經濟體來說，即使是短暫的供電中斷，也會造成難以估計的後果。

台灣在半導體領域的主導地位，長久以來被視為賴以自保的「矽盾」（silicon shield），如今卻日益成為一把雙面刃。

高昂的能源價格，正在侵蝕使台灣成為全球供應鏈不可或缺一環的成本優勢。如果電費在結構上持續攀升，高耗能晶圓廠的利潤空間將大幅萎縮，進而加速產線轉向美國、日本與歐洲等地佈局。

與此同時，包括更高的運輸成本、延遲交貨與保險費用在內的全球供應鏈中斷，也使壓力進一步加劇。即使台灣仍處於先進晶片生產的核心地位，其周邊的生態系卻變得愈來愈脆弱。

令人難以接受的真相是，台灣的經濟實力如今正直接且劇烈地暴露在遠超出其控制範圍的地緣政治衝擊之下。

然而，對台北而言，比經濟衝擊更令人不安的，是這場衝突所傳遞的戰略訊號。

長久以來，美國一直是台灣最終的安全保障者。但是，伊朗衝突已使美國的軍事與政治量能逼近極限。美國的注意力已經轉移，軍事資源也從亞洲被抽離。在地緣政治中，分心可能和衰退一樣危險。

對台北來說，令人擔憂的不僅是華府再次深陷中東衝突，而是美國可能會在一場不必要的戰爭中被削弱實力。

隨著美國總統川普準備前往北京進行一場高風險訪問，人們日益擔憂，台灣可能成為美中更廣泛談判中的籌碼之一。在交易性的架構下，諸如軍售、軍事表態，甚至核心承諾等議題，都可能被悄悄調整，以換取中國在貿易或伊朗問題上的合作。

中國研究封鎖台灣 中東戰爭提供數據

當原本清晰的立場變得模糊時，即使是語氣上微妙的轉變，也會具有戰略上的意義。

在台灣面臨壓力之際，中國正密切關注，並從中學習。

對北京而言，伊朗衝突猶如一座活生生的實驗室。中國的戰略規劃者首度能夠觀察到，像台灣這樣一個高度發展、依賴貿易的經濟體，如何應對由外部引發的能源供應與海上運輸的突發性衝擊。鑑於中國長期研究如何封鎖台灣，中東戰爭提供了無價的真實世界數據。

目前有幾點重要觀察已經初步成形。

首先，這場危機揭露了脆弱性的發酵速度。台灣有限的液化天然氣儲備，凸顯了能源壓力多快就會引發骨牌效應，導致工業停擺。北京現在可以更精確地模擬，從切斷能源到開始輪流限電需要多久時間、哪些產業會首當其衝，以及經濟痛苦將如何轉化為政治壓力。

營造風險態勢 就能嚇阻航運推升成本

其次，它暴露出特定產業的要害。能源短缺對半導體製程、資料中心與高階製造業，會造成不成比例的衝擊，凸顯台灣的經濟模式僅依賴少數幾種產業支撐。從北京的角度來看，這意味著只需要針對性的干擾，而非全面封鎖，就可能產生超乎預期的效果。

第三，這場危機闡明了海運與保險的動態。波斯灣再生動盪之後，運輸成本與保險費率飆升，以及風險趨避的心態，顯示商業實體撤離潛在危險區域的速度有多快。中國可能會得出結論，即不需要實質封鎖台灣，就能達到經濟孤立的目的；只要維持一種風險態勢，就足以嚇阻航運，並將成本推升至令人望之卻步的程度。

第四，北京正在設法掌握台灣社會與政治的承受極限。關於能源配給的辯論、產業界的遊說與大眾的焦慮，都為評估台灣社會在持續壓力下的韌性提供了線索。這對於精算「灰色地帶」戰術，以及找出壓力能在不引發全面衝突的情況下產生籌碼的臨界點，至關重要。

最後，這場戰爭釐清了關於外部干預的一個殘酷真相，即干預本身受制於許多條件。北京學到的是，時機可以重塑這些限制。如果華府的注意力與資源被牽制在其他地方，它在台灣海峽的反應可能會變得更遲緩、更謹慎，而且更不願意讓情勢升溫，這將為中國施加精心設計的壓力創造更大的空間。

華府資源牽制他地 對台海反映應恐遲緩

綜合前述觀察，可能指向一項更周密的戰略。北京或許會優先考慮採取一系列脅迫手段，包括海上隔離、選擇性攔截、網路干擾與經濟壓力等，以精準操弄台灣目前顯露的脆弱性，而非發動高風險的全面入侵。

中國不需要採取激烈行動，來改變兩岸平衡。逐漸升高壓力可能就已足夠，尤其是在美國於印太地區迅速回應的餘裕依然受限的情況下。

就此意義而言，川普的伊朗戰爭不僅是在重塑全球能源市場；它可能也正在悄悄影響中國為未來侵佔台灣所擬定的劇本。

（作者謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。國際新聞中心陳泓達譯）

謝蘭尼為新德里智庫「政策研究中心」戰略研究教授，擁有得獎作品《水：亞洲的新戰場》等九本著作。（資料照）

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