美擬恢復核試 費時又傷財

美國於一九四六年在比基尼環礁進行代號為「十字路口行動」的水下與空中核子試爆的檔案照。（路透）

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普下令「立即」恢復核武測試，打破逾卅年全球禁試慣例，引發專家憂慮。此舉恐加劇軍備競賽，且實際執行可能耗時數年與數億美元。不過，川普政府內部普遍支持重啟核試，以應對來自中俄和北韓等國日益增長的核擴散威脅。

儘管川普指示戰爭部（國防部）行動，但核武管理權屬能源部下屬的國家核能安全管理局（NNSA），負責運作內華達核子保安區。美國最後一次核試為一九九二年九月的地下試爆，現今實務經驗已流失，主要仰賴電腦模擬與「亞臨界」試驗（即在引發實際爆炸前中止試驗）。

請繼續往下閱讀...

前內華達試驗場官員迪克曼指出，核試需專業技術人員，然近年因「政府效率部」裁員與政府停擺，NNSA人力銳減，設備亦年久失修，試驗場設施被形容為「鏽跡斑斑」。前NNSA代理首席副局長辛德斯坦表示，即使簡單核試也可能耗資一億美元。

簡單核試要一億美元

智庫「傳統基金會」專家彼得斯表示，內華達州試驗場的準備工作需費數年，令人無法接受；若川普總統希望加快進度，也可能決定進行「地面核試」。彼得斯強調，美國核武庫五十年未更新，須以行動回應中、俄、北韓威脅，「不能被獨裁者脅迫」。

雖有官員估計重啟核試需多年，但亦有看法認為簡單測試六個月內可行。前能源部長孟尼茲表示，若為噱頭而不管數據，一年內引爆核彈可行。

美國國會研究處（CRS）指出，總統有權下令核試，軍方評估可在廿四至卅六個月內恢復試驗。二〇一二年研究顯示，時程關鍵在環境與安全法規，而非技術或設備復原。「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員霍爾希格則說，NNSA可在六至十個月內完成基本地下試驗準備，但若測試新彈頭，時程將大幅延長。她也提醒，美國兩大黨與盟邦可能反對此舉，質疑其必要性，恐損害國際信任與禁核擴散體系。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法