美破柬詐騙集團 中國首腦在逃

美國司法部起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，並查扣市值約150億美元的比特幣，美英兩國同步對太子集團實施制裁。圖為金邊的太子銀行。（歐新社）

美查扣太子控股150億美元比特幣

美國司法部十四日宣布，起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，並查扣約十二萬七千枚比特幣，市值約一五〇億美元。美英兩國同步對太子集團實施制裁。

列跨國犯罪組織 美英同步制裁

起訴書指出，紐約布魯克林聯邦法院指控卅七歲、又名「文森」的陳志，涉嫌透過太子控股集團（Prince Holding Group）在柬埔寨設立詐騙園區，並直接參與管理。美國司法部國家安全司與紐約東區檢察官辦公室同時提出民事沒收訴訟，針對詐騙與洗錢所得的比特幣展開追繳。

美國司法部長邦迪與副部長布蘭希表示，這是打擊全球人口販運與網路金融詐騙的重要行動，旨在瓦解建立於強迫勞動與欺騙之上的犯罪帝國。

「殺豬盤」日撈三千萬美元

陳志出生於中國，擁有英、柬國籍，長期擔任柬埔寨總理韓馬內及其父韓森的顧問，並獲授「公爵」（neak oknha）榮譽頭銜。美國司法部國安司主管艾森柏格形容他是「龐大詐騙帝國的幕後首腦」，其投資詐騙規模為歷來最大之一，並涉嫌行賄外國官員，透過網路博奕與加密貨幣挖礦進行洗錢。陳志曾吹噓其「殺豬盤」詐騙園區每日可獲利三千萬美元。

假跨國企業 真詐騙園區

起訴書揭露，太子控股在卅多國經營數十家企業，表面從事房地產開發，實則在柬埔寨設有至少十座詐騙園區，透過社群媒體與網路訊息聯繫受害者，建立關係後以高報酬投資為餌詐財。園區如同強迫勞動營，高牆鐵絲網圍繞，其中一個園區與太子控股旗下JinBei賭場飯店有關連（Jinbei Casino Hotel），另外名為Golden Fortune渡假村實際上也是詐騙園區。

員工多被高薪誘騙至柬埔寨後遭強留，並遭毆打。起訴書附上一名臉上有血淋淋傷口、一名胸口、手臂上有被鞭打痕跡、以及數十名雙手被綁倒臥在地的男子照片。其中一案為陳志親自批准毆打一名員工，並提醒「不要打死」。另有目擊者報案稱，曾見逃離Golden Fortune的員工被打得奄奄一息。

目前陳志仍在逃，若於美國定罪，最高可判四十年徒刑。美國財政部將太子控股列為跨國犯罪組織，並與英國同步制裁。英國政府凍結該集團在倫敦價值一億三千萬英鎊的不動產，包括陳志名下一棟一二〇〇萬英鎊豪宅。

哈佛大學亞洲中心客座研究員席姆斯指出，太子控股是全球網路詐騙的重要環節，陳志則是與柬埔寨政權交織的犯罪經濟核心。此次起訴與制裁雖無法立即瓦解詐騙網路，但已改變風險評估，使全球銀行、房地產與投資機構在接觸柬埔寨精英資金時更加謹慎。

美國司法部十四日宣布，起訴英國與柬埔寨雙重國籍公民、太子集團董事長陳志，指控其在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢。（取自Ｘ平台）

