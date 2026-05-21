南投縣長許淑華的父親 前南投市代會主席許天送辭世 享壽82歲

許淑華就職南投縣長，父親許天送（左）到場，父女開心合照。（資料照）

南投縣長許淑華的父親、前南投市代會主席許天送，昨日下午因病過世，享壽82歲，許淑華已在臉書告知此事，上午也有鄉鎮公所、地方政壇人士要前往拈香致祭。許天送曾連任3屆南投市代會主席，篤信玄天上帝，創立南投市三玄宮，是女兒許淑華從政的重要推手，晚年深居簡出，已很少公開露面。

許天送曾擔任南投市民代表會第5屆到第7屆的主席，在南投市政壇具有重要影響力，後來也鼓勵許淑華從政，許淑華24年前首次參選南投縣議員就當選，後來當上南投市長、區域立委和現任南投縣長，地方政壇人士透露，許天送對於女兒不但克紹箕裘且更上層樓，總掩不住開心與驕傲。

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許天送曾「浪跡江湖」，女兒參選南投縣長時被提出質疑，許淑華過去接受媒體採訪時坦承父親是更生人，強調不會因父親的背景而否定其為人。與許天送相熟的地方人士則說，許天送為人有其熱心和講義氣的一面，退出政壇後罹患帕金森氏症，但非常注意調養身體，也不吝跟朋友分享調養方法。

南投縣長許淑華的父親、前南投市代會主席許天送，鼓勵並栽培女兒從政，20年前參加許淑華南投市長就職典禮時非常開心。（資料照，南投縣府提供）

許淑華在臉書公布父親過世，她要先告假幾天的訊息。（圖擷自許淑華臉書）

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