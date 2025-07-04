日參院選舉開跑 石破茂內閣期中考

日本參議院期中選舉3日開跑，248席的參院有半數席次將進行改選，自民與公明兩黨執政聯盟必須取得50席以上，才能維持過半優勢，形同對石破茂內閣的「期中考」。（路透）

2025/07/04 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕日本參議院期中選舉三日開跑，預定廿日進行投開票。二四八席的參院有半數席次將進行改選，自民與公明兩黨執政聯盟必須取得五十席以上，才能維持過半優勢，這也是對去年十月上路的石破茂內閣的「期中考」。

維持過半優勢 執政聯盟須拚50席以上

選戰起跑後，朝野各黨黨魁均投入選區並發表首次宣講，米價高漲、消費稅減稅和現金補貼等高物價對策，以及社會保障等議題成為主要爭論點。

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日本參議員任期六年，每三年改選半數席次，這次改選一二四席次（選舉區七十四席，比例五十席），再加上東京選區的一席補選，共有一二五席。下午五點登記截止後，總計有五二二人登記參選（選舉區三五○人，比例一七二人），比上次二○二二年的五四五人登記略減。

石破率領的自民黨在去年十月的眾議院大選中吞敗，執政聯盟在眾院失去過半席次的執政優勢，形成朝小野大的局面。自公聯盟的參院席次在改選前有一三七席（自民一○九席，公明廿八席），這次不用改選的席次為七十五席，若要維持過半優勢，就必須爭取到五十席以上；自民黨若要單獨過半，則必須取得六十三席。石破已將自公取得五十席以上定為「必達目標」的勝負門檻。

讀賣新聞分析，全國七十四個選區中，有卅二個選區僅有一席名額，也是決定勝負的關鍵選區。兩席與兩席以上名額的其他選區，由於在野黨整合並不順利，朝野政黨積極提名，形成混戰狀態。

自民黨在六月舉行的東京都議會選舉中遭遇慘敗，席次從選前的卅席減至廿一席。東京都議會選舉被視為參院選舉的前哨戰，即使有近來在米荒對策中聲望飆高的農水大臣小泉進次郎出面輔選，但仍無力回天。相對地，標榜保守和反中色彩的在野小黨異軍突起，其中首次拿下三席的參政黨，被認為瓜分了自民黨的保守票源。

日本經濟新聞六月所做的民調顯示，石破內閣的支持率為卅七％，遠低於反對率五十七％。去年眾院大選後，自民黨保守派淪為非主流，保守支持層大幅流失。在此劣勢下，即使石破將勝負門檻訂在最低標的五十席，自民黨要挺過這次「期中考」，仍有一番苦戰。

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