自由使用巴拿馬運河 美軍研擬方案

白宮傳出下令美軍擬妥方案，以便美軍能不受限制地使用巴拿馬運河。圖為一艘停靠在巴拿馬運河一處海軍基地的美國海岸巡防隊船艦。（美聯社）

2025/03/15 05:30

考量安全合作或武力奪取

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）十三日引述美國官員說法披露，白宮已下令五角大廈提供可行的軍事方案，以確保美國「不受限制地」使用巴拿馬運河，包括加強美國與巴拿馬安全合作，甚至是實際奪取運河都納入考慮。但巴拿馬外交部長艾查強調，巴拿馬將堅定捍衛領土、運河和主權。

美國總統川普上任後指控巴拿馬運河逐漸被中國勢力滲透，揚言要「收回」該運河，但對於如何「收回」並未多加著墨。

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NBC披露白宮一份題為「臨時國家安全指導方針」的備忘錄，內容指示五角大廈擬定增加美軍在巴拿馬部署的方案，具體作法包括與巴拿馬安全部隊建立更密切合作，以及美軍以武力奪取等，後者可能性較小，取決於兩國部隊合作程度。

削弱運河周遭中國勢力

官員表示，負責擬定方案的南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）已向預計下月訪問巴拿馬的國防部長赫格塞斯提交草案，但官員強調，美國不太可能入侵巴拿馬，除非是美軍在當地增加軍事部署後，還是無法實現川普的目標，亦即削弱中國在運河附近的影響力。川普政府認為，如果美中發生衝突，北京可能關閉該運河，阻止軍艦在內的美國船隻通行。美軍目前在巴拿馬部署逾兩百名官兵，但人數隨著部隊輪調而改變，其中包括與巴國部隊合作保護該國免受內部威脅、叛變或動亂的美軍特種部隊。

兩國潛在的安全合作策略包括確保美國船隻安全通過運河，以恢復美國對該運河的所有權和營運權，以及派美軍保護巴拿馬現有港口的安全、在巴拿馬建造新港口或由美國陸軍工兵部隊操作運河船閘等。

川普私下告訴顧問，美國在巴拿馬及該運河的軍事存在，對於美國「收回」運河至關重要。川普也明確表示，希望美軍出現在運河區，以展示武力。美方計畫中的另一個重點是，一旦發生區域戰爭或美國本土受到威脅，美軍可能部署在巴拿馬附近，以確保運河安全，並阻止中國勢力進入運河，但唯有在戰爭發生時，美軍才會阻止中國船隻通過運河。

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