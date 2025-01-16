尹錫悅被捕 聲明戒嚴為解決國家危機

南韓警方15日凌晨出動逾3000名警力，前往總統官邸逮捕已遭彈劾的總統尹錫悅。（彭博）

2025/01/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因發布戒嚴令被控涉及內亂罪，並三度拒絕接受調查，十五日遭警方在首爾漢南洞官邸逮捕，成為南韓首位在任內被逮捕的總統，也是繼全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠後，第五位被拘提的前任或現任元首。尹錫悅發表聲明強調，戒嚴是為了解決國家危機而非犯罪，他不承認高級公職人員犯罪調查處（公調處）擁有調查權，是為了避免發生流血衝突才決定接受調查，感嘆國家的法律已完全崩潰。

數十萬人透過直播關注

尹錫悅去年十二月三日發布短暫戒嚴令後遭國會彈劾停職，一直留在總統官邸，由少數維安人員守衛。警方曾試圖逮捕未果，直到十五日凌晨出動據稱逾三千名警力，以梯子爬過封鎖入口的巴士，動用利剪拆除鐵絲網，並與總統安全人員對峙，終於在五個小時後順利逮捕尹錫悅，由檢察官陪同他前往公調處辦公室接受調查。

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尹拒絕陳述與錄影偵訊

此次逮捕行動吸引全國數十萬人透過直播關注，大批示威者聚集在公調處辦公室外，揮舞南韓與美國國旗，高舉「阻止竊選」標語，呼應尹錫悅對國會大選舞弊的指控。尹錫悅所屬的國民力量黨譴責逮捕非法，但在野的共同民主黨則讚揚此乃「恢復憲法秩序、民主和實現法治的第一步」。

根據規定，當局有四十八小時可訊問尹錫悅，之後需聲請最長廿天的羈押令，進一步蒐集證據，並完成起訴程序，否則必須放人。公調處準備兩百多頁的問題，但在兩個半小時的審訊中，尹錫悅拒絕陳述與錄影偵訊，其律師團主張逮捕令不合法，因為核發逮捕令的法院並無管轄權，調查團隊也缺乏法定職權。路透取得的搜索票副本顯示，尹錫悅被指控為「內亂首謀」，若罪名成立 ，將面臨終身監禁、甚至死刑的可能性。

疑似為抗議尹錫悅被捕，一名年約六十歲的男子十五日晚間在公調處附近自焚，嚴重燒傷昏迷不醒。

稱外部勢力干預、政局癱瘓

尹錫悅發表九千字書面聲明，強調配合公調處調查是為了避免流血，重申宣布戒嚴是總統職權下的危機處理手段，並基於自由民主與法治的信念。聲明回顧其廿六年公職生涯，指稱南韓正面臨國內外多重危機，包括外部勢力干預、政局癱瘓及選舉舞弊等，戒嚴是為了解決這些問題的必要措施。

公調處官員表示，總統維安人員目前駐守在尹錫悅受訊的樓層，但他預計將被移送至位於首爾以南約廿二公里處義王市的首爾看守所。根據慣例，尹錫悅可能會被關押在單人牢房，空間更大、設備更好。他在抵達看守所後，將接受身分檢查和簡單體檢，每日將與所有審前羈押人員一樣，在上午六時半起床、晚上九時熄燈就寢。

美日密切關注 關係不變

尹錫悅被捕後，代總統崔相穆會見美國、日本和歐盟等國外交官，保證南韓政府仍穩定運作。白宮國家安全會議發言人說，將持續與南韓政府合作；日本內閣官房長官林芳正則表示，密切關注南韓局勢，日韓關係不變。

檢察官陪同尹錫悅前往公調處辦公室接受調查。（歐新社）

警方以梯子爬過封鎖入口的巴士，動用利剪拆除鐵絲網，並與總統安全人員對峙，終於在5個小時後順利逮捕尹錫悅。（美聯社）

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