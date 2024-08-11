慘遭活摘器官 首位倖存者揭中惡行

中國58歲「法輪功」學員程佩明出席在美國召開的記者會秀出身上手術疤痕，指控中國20年前強摘其器官。（取自網路）

2024/08/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球首位已知遭中國強摘器官並出面指控的「法輪功」學員程佩明，九日於美國出席關注人權的「停止活摘器官」（SFOH）團體舉行的記者會，重述廿年前「醒來後部分肺肝已不見的極度痛苦經歷」。繼上月三日在美召開記者會指證歷歷，他九日再於SFOH記者會公開事件更多經過，強調「我想讓全世界知道中共有多邪惡。它不僅試圖傷害中國人民，還試圖傷害全世界。我必須披露法輪功的遭遇」，「中共不關心人的生命」。

因法輪功被逮 部分肺肝遭摘

五十八歲的程佩明原是黑龍江雞西市人，一九九八年開始修煉法輪功，九九年九月首次被捕後，二○○一年十二月因對民眾講述中國共產黨迫害真相而遭判刑八年。他從首次被捕起，前後遭受五次酷刑；○六年脫逃後，一五年起停留泰國五年並獲美協助取得聯合國難民身分，二○年七月前往美國。

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程佩明上月三日首度於美國華府召開記者會時，第一次詳細公開自身遭遇，九日則更詳述當年從醫院脫逃的經過：○一年底判刑關進黑龍江省大慶監獄後，○四年七月在不知情狀況下被帶進大慶醫院活體摘除部分肝臟；所幸趁中共○六年試圖二次下毒手時，趁負責看守的警衛睡著，才得以意外逃脫，同年驚見法輪功學員器官遭活摘的消息，讓他想到那段醫院經歷就渾身發抖，整整兩個月不敢脫衣睡覺。「我明白了○四年大慶醫院做的『移植』意味著什麼。」

他四年來在美共做九次醫學影像檢查，經至少十名多國專家證實「左葉的肝臟已被切除」；當時程佩明卅九歲，能倖存是奇蹟，身上疤痕長達卅五．五公分，「這樣可以看清楚所有的器官」。

法輪功學員自一九九九年起遭中國當局迫害關押，為○六年起外傳中國大規模系統性活體摘取良心犯器官供商業性移植謀利的主要受害者，被害人通常術後死亡，但中國矢口否認。

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