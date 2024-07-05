白俄加入上合組織 普習相隔月餘再會

中國國家主席習近平（左起）、哈薩克總統托卡葉夫、俄羅斯總統普廷、塔吉克總統拉赫蒙和白俄總統盧卡申科，4日在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織（SCO）成員國領導人峰會。（路透）

2024/07/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一年一度的上海合作組織（SCO）峰會四日在哈薩克首都阿斯塔納舉行，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與其他成員國領袖齊聚一堂，而白俄羅斯也在峰會上正式加入上合組織，成為第十個成員國。這次峰會不僅凸顯上合組織在國際舞台上日益增長的影響力，更成為中俄兩國展現團結、抗衡西方壓力，並推動建立「多極世界秩序」的重要平台。

中俄展開第四次亞太聯合海巡

與此同時，俄官媒塔斯社四日報導，隸屬於太平洋艦隊的「完美號」（Sovershenny）護衛艦，已抵達濟州島附近的朝鮮海峽會合點，準備與解放軍海軍艦隊展開聯合巡邏任務，這是中俄第四次在亞太地區進行聯合海上巡邏。參與的中國軍艦包括飛彈驅逐艦「銀川號」、飛彈護衛艦「衡水號」，及綜合補給艦「微山湖號」。

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習近平三日先會晤普廷，這是兩人繼五月在北京會面後，相隔約一個半月第二次會面。普廷強調，中俄關係比以往任何時候都更堅定，他們將上合組織視為能在國際事務上抗衡美國「霸權」的政治經濟集團。中國外交部則指出，習強調中俄將「繼續加強發展戰略對接和國際戰略協作」，並且反對西方的「非法單邊制裁和霸權主義」，在俄烏局勢等國際與區域議題上，習主張「中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談」。

習四日在峰會上呼籲各國「抵制外部干涉」；普廷則宣稱世界正走向「多極化」。四日發表的阿斯塔納宣言中，該集團批評未具名國家和地區聯盟「單方面和不受限制地」增強飛彈防禦系統，這是中俄最常批美抱怨。

上合組織成立於二○○一年，是一個橫跨歐亞大陸的政治、經濟與安全合作組織，成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。印度總理莫迪以國會開議為由缺席，被認為是刻意和上合組織保持距離。

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