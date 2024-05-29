伊朗鈾儲備暴增 美遊說盟友暫緩譴責

聯合國國際原子能總署機密報告顯示，伊朗正以穩定速度提升濃縮鈾的純度，接近製造核武的水準。圖為伊朗伊斯法罕省（Isfahan）的核設施。（美聯社檔案照）

2024/05/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據國際原子能總署（IAEA）廿七日的一份機密報告，伊朗已進一步增加純度逼近武器級的濃縮鈾的儲備，為德黑蘭當局試圖持續就核議題施壓國際社會的最新舉措。此外，擔心伊朗局勢因改選總統而更加動盪的美國，已敦促盟國勿在伊朗核子計畫上與之硬碰硬，凸顯美歐在此議題上的分歧。

報告中指出，截至本月十一日，伊朗將一四二．一公斤的鈾精煉至純度六十％的濃縮鈾，較IAEA二月時的上回報告增加廿．六公斤。純度六十％的濃縮鈾距離純度九十％的武器級濃縮鈾僅一步之遙。

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距武器級濃縮鈾一步之遙

根據IAEA的定義，約四十二公斤純度六十％的濃縮鈾若進一步精煉到純度九十％，理論上足以製造一件核武。美國官員認為，這相當於伊朗可以在短時間內生產出三枚核武。該報告還說，截至本月十一日，伊朗的濃縮鈾庫存總量為六二○一．三公斤，比IAEA上次報告增加六七五．八公斤。

此外，根據廿七日的報告，德黑蘭並未重新考慮其二○二三年九月時的決定，即禁止IAEA檢查人員進一步監測伊朗的核子計畫，以及預期伊朗會在與IAEA持續磋商的背景下繼續將檢查人員拒於門外。

此外，華爾街日報廿七日獨家披露，參與討論的外交官爆料，美國拜登政府擔心伊朗選新總統以致局勢動盪，而不願在核子計畫上與伊朗槓上，因此反對英、法打算六月初在IAEA成員國理事會上提案譴責伊朗，已呼籲在表決譴責伊朗的決議案時，比照美國投棄權票。歐洲國家主張制裁在於保住IAEA的威信，但華府認為譴責效果不彰，伊朗過去因其核子計畫遭西方施壓後，就會以升級核子計畫或禁止IAEA檢查人員入境為報復。

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