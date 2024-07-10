證實帕金森氏症專家1月會見拜登 白宮：例行健檢無神經系統疾病

外界一直懷疑總統拜登罹患神經系統疾病，不過白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）則重申，拜登並未有任何小腦或其他神經系統疾病。（歐新社）

2024/07/10 16:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美媒近日根據訪客記錄爆料帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）在8個月內曾8度拜訪白宮，白宮官方則拒絕證實相關報導，但白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日稍早罕見澄清先前口誤，稱拜登曾於1月17日與白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）一同會見坎納德，但僅是「常規」神經科檢查。歐康納也重申，拜登並未有任何小腦或其他神經系統疾病。

據《美聯社》報導，針對《紐時》等美媒近日報導，帕金森氏症權威專家坎納德於2023年7月至2024年3月間曾8度訪問白宮，白宮官方8日一度拒絕證實並否認拜登曾接受帕金森氏症治療，對外界造成「拜登沒有見過坎納德」的誤導。

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然而，白宮發言人尚皮耶今（10）日在記者會上澄清先前「不夠準確」的說法指出，總統拜登曾於今年1月17日，協同白宮醫師歐康納一同會見坎納德進行年度定期健檢，且相關報告2月已經公諸於世。

尚皮耶強調，拜登一共會見坎納德3次，每次都是為了例行健康檢查。此外，白宮也公開白宮醫師歐康納的信函，在取得拜登和坎納德的同意下，進一步向公眾解釋相關細節。

歐康納在信中表示，坎納德自2012年起皆擔任白宮醫療部門的神經醫學顧問，因此曾頻繁進出白宮，為駐白宮軍人諮詢治療。拜登從來只有在年度例行檢查時接受神經專科醫師檢查，沒有接受其他神經科治療。

歐康納重申，就如2月所公開的健檢報告結果一樣，拜登並未有任何小腦或其他神經系統疾病，也沒有任何中風、多發性硬化症、帕金森氏症或側索硬化症的跡象。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre，見圖）10日澄清，總統拜登確實有會見帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard），但僅接受年度例行檢查。（美聯社）

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