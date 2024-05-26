美擴大篩檢 禽流感乳牛肉未流入食物供應

美國農業部證實日前在對一頭屠宰乳牛進行肌肉組織檢驗時發現有H5N1禽流感病毒顆粒。圖為美國新墨西哥州乳牛農場的檔案照。（美聯社）

2024/05/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國農業部廿四日表示，一頭被撲殺與送往屠宰的乳牛的肌肉組織樣本中，廿二日被驗出有H5N1禽流感病毒顆粒，但該病牛的肉並未流入全美食物供應，以及該部目前檢驗的另外九十五件牛肉組織樣本中，也沒有驗出有禽流感病毒。

農業部說，該病牛的許多組織，包括隔膜肌肉樣本，在做核酸檢驗被驗出有H5N1禽流感病毒的遺傳物質，但無法判定這些病毒遺傳物質是否有傳染性與致病。農業部基於肉品安全研究而蒐集一○九件肉品樣本進行檢驗，迄今已完成其中九十六件牛肉組織檢測，其中之一驗出有H5N1禽流感病毒顆粒，另外九十五件的檢驗結果則呈陰性。

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根據了解，農業部人員是在對這頭因全身性疾病而遭撲殺的乳牛的組織做例行屍檢時，發現有H5N1禽流感病毒顆粒，顯示可能有其他牛也感染禽流感但尚未被發現。農業部表示已通知染疫牛的飼主並追蹤該牛所屬牛群以取得更多資訊。

農業部表示，已阻止這頭染疫牛的肉進入食品供應，而其檢驗行動讓各界對現行的食安制度的功效更有信心。美國目前已有九個州的五十八群乳牛感染禽流感。此外，美國食品藥物管理局（FDA）此前曾說，在來自零售店、經巴氏殺菌（低溫殺菌）的牛奶樣本中，發現病毒顆粒，但不含活病毒。FDA警告勿食用未經巴氏殺菌的生乳。

美國目前正值揭開烤肉季高峰序幕的陣亡將士紀念日連假，豈料就傳出通常老後被送去屠宰加工做成漢堡肉的乳牛被驗出有禽流感病毒顆粒。

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