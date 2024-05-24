美荷南海軍演 增進聯合戰備力

美國和荷蘭海軍廿二日在南海舉行聯合演習。（取自美國海軍太平洋艦隊臉書）

2024/05/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於中國持續在南海擴張勢力，美國和荷蘭海軍廿二日在南海舉行聯合演習，以提升兩國間的互通性，並增進聯合戰備能力。

美國海軍發佈新聞稿表示，參與行動的包括美國海軍獨立級濱海戰鬥艦「莫比爾號」（USS Mobile）、路易斯克拉克級物資補給艦「瓦利施拉號」（USNS Wally Schirra），以及荷蘭皇家海軍七省級巡防艦「卓普號」（HNLMS Tromp）。

請繼續往下閱讀...

致力維護印太穩定與航行自由

第七驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 7）隊長路易斯（Sean Lewis）指出，荷蘭和美國「有著共同承諾，致力於維護印太區域穩定和重要海上交通自由航行權」。

新聞稿指出，這次雙邊行動提供寶貴機會，來提升聯盟互通性，並透過執行複雜情境演練來改進聯合戰備力。

美國海軍定期與盟友和夥伴舉行高層級海上演習和行動，並且持續提升活動的規模、範圍和複雜性，以設計各項有利於加強互通性、提升嚇阻力，並展現共同決心的聯合行動。

新聞稿指出，此次行動期間，第十五驅逐艦中隊擔任第七驅逐艦中隊與荷蘭之間的協調者；多邊行動既可提升盟國海軍之間的互通性，也是自由開放印太地區的後盾。第七驅逐艦中隊目前在美國第七艦隊責任區內進行輪調部署，是美國海軍在東南亞的前沿部署驅逐艦中隊，擔任濱海戰鬥艦群的主要戰術和作戰指揮。

另一方面，日本政府正規劃與菲律賓舉行外交及國防部長級會議，即所謂的「二加二會談」，最快今年七月在馬尼拉舉行。目前已知日方將由外務大臣上川陽子及防衛大臣木原稔出席，菲律賓方面則由外交部長馬納羅及國防部長鐵歐多洛與會，日方將基於本屆國會會期是否延長等情況，來決定確切的會議日期。

日菲二加二會談 加速RAA談判

若這次日菲二加二會談順利舉行，將是二○二二年以來第二次，屆時將會確認雙方加速談判，早日簽署「相互准入協定」（RAA）。RAA可以讓兩國更容易實施軍隊間的聯合訓練。此外，由於日本去年曾出口雷達到菲律賓，預料這次會談也將針對出口其他防衛裝備品交換意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法