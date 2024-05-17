保護基因數據 美對5中企設限

美國眾院監督和問責委員十五日通過一項聯邦立法提案，該立法將以國家安全為由，限制美國與包括華大基因和藥明康德（見圖）在內的某些中國生物技術公司開展業務。（路透）

2024/05/17 05:30

眾院通過生物安全法案

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院監督和問責委員會十五日以四十票贊成、一票反對的壓倒性票數通過「生物安全法案」，築起生物科技防線，阻擋中共竊取美國敏感數據。法案限制美國企業與中國領先的生物科技公司及其子公司的合作，以保護美國的敏感醫療保健數據和智慧財產權。

禁止聯邦機構與之簽約

參議院國土安全和政府事務委員會三月通過一項類似法案。此次眾院的法案版本給予美國企業與機構一段緩衝，到二○三二年必須結束與中國相關企業的合作。該法案禁止聯邦機構與五家中國生物科技公司及其客戶簽訂合約，包括華大基因、華大智造、Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。法案還建立一個跨機構程序，以識別其他需要限制合作的公司。

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眾院共和黨議員溫斯特魯普提出的法案得到眾院美中戰略競爭特別委員會的支持。該委員會主席柯默表示，此法案是必要步驟，在中企深入美國經濟前保護美國敏感醫療資料，還說生技供應鏈被中國主導將十分危險。

溫斯特魯普強調，不應該用美國納稅人的錢來資助與中共和解放軍合作的中國生物科技公司，因為這些公司可能會利用美國人的基因組數據和智財權，推進他們的專制目標。民主黨首席議員克利什納穆希指控，華大基因未經同意即使用全球數百萬人的DNA進行中國軍方的基因組項目。他還指控藥明康德竊取了美國公司的智慧財產權，並與中國軍方合作運營基因檢測中心。

提案加徵中國無人機關稅

與此同時，眾院共和黨議員提出立法，要求對中國製造的無人機加徵卅％關稅，然後每年提高五％，直到二○三○年禁止進口含有中國製造關鍵零件的無人機，法案提供資助計畫幫助急救人員等購買美國製造無人機。

議員們指出，目前廿五％關稅不足以因應進口量增加，中國無人機公司在美國業餘飛行愛好市場擁有超過七成七市佔率，並佔據逾九成商用無人機市場。

美國眾院監督和問責委員十五日通過一項聯邦立法提案，該立法將以國家安全為由，限制美國與包括華大基因在內的某些中國生物技術公司開展業務。（路透）

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