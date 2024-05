中英對照讀新聞》Lufthansa ground staff win hefty pay rise漢莎航空地勤爭取到大幅加薪

漢莎航空客機。(路透)

2024/05/15 05:30

◎管淑平

Lufthansa’s ground staff will get average pay rises of 12.5 percent under a deal reached after a series of crippling strikes, the German airline giant said Thursday.

漢莎航空公司地勤人員在一連串影響嚴重的罷工行動後,達成一份協議,將獲得平均加薪12.5%,這家德國航空巨擘週四說。

The carrier and union Verdi, which represents some 25,000 ground staff, finally reached an agreement Wednesday, averting the threat of fresh walkouts over the Easter break.

這家航空公司和代表約2萬5000名地勤人員的德國服務業工會,週三終於達成協議,避免了在復活節假期新一波罷工的風險。

The 12.5-percent increase was in line with Verdi’s demands, and will be implemented in two stages over two years.

這項12.5%的加薪幅度符合該工會的要求,將在2年期間分2階段實施。

Employees will also receive bonuses to help combat high inflation of 3000 euros, and improvements in other areas including extra holiday pay and flexible working hours. (AFP)

受僱者也將獲得3000歐元津貼,來協助對抗高通貨膨脹,以及改善其他方面的福利,包括額外的假日工資和彈性工時。(法新社)

新聞辭典

hefty:形容詞,大量的,可觀的。例句:The judge ordered him to pay a hefty fine.(法官命令他要支付鉅額罰款。)

crippling:形容詞,造成嚴重影響的。例句:The pandemic dealt a crippling blow to global economy.(這場大流行疫情對全球經濟造成嚴重影響。)

