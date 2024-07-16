揭川普與副手范斯諸多不合 沈榮欽：但2人對中國立場一致！

川普15日宣布副手人選為俄亥俄州聯邦參議員范斯。（法新社）

2024/07/16 20:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）週一（15日）宣布副手人選，為現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance），引發各界熱議。加拿大約克大學副教授沈榮欽今天（16日）特別向關心美國大選選情的台灣網友，簡單介紹范斯這號人物。

沈榮欽今天下午在臉書發文表示，「發現似乎大家對於川普副總統搭檔范斯的興趣，集中在八旗《絕望者之歌》與Netflix 影片中的成長經歷，以及對俄亥俄、威斯康辛、密西根等被傳統兩黨建制派遺棄的鐵鏽區選民的影響等，但是除了支持台灣，較不支持烏克蘭的外交議題之外，對於美國國內的政策議題比較少提及，以下很快簡單補充幾點，方便大家快速勾勒其面貌。」

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沈榮欽指出，「除去范斯從政初期與妻子對川普的嚴厲批評之外，范斯在美國名字最常與之連結的盟友，是民主黨的參議員華倫（Elizabeth Warren）和聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜 · 汗（Lina Khan），這相當程度說明他的政策立場，在很多方面正好與川普相反。」

「例如他在參院銀行委員會時，和華倫一起推動的《破產銀行高層追回法案》，要大型破產銀行的高階主管，承擔銀行破產對銀行其他部門和經濟造成的損失，要求聯邦存款保險公司（FDIC）追回大型銀行高階主管，在銀行倒閉或FDIC做出決議之前3年內獲得的全部或部分薪酬，就被視為對大企業高階經理極為不利的法案，和華倫都被當成敵視大企業的代表。」

「范斯也完全支持莉娜 · 汗對於科技巨頭的挑戰。他同樣嚴厲批評臉書、蘋果與谷歌等科技巨頭，利用消費者資訊獲取暴利，除了對消費者不利之外，也傷害創新，而且無助於就業，更減少其他部門可以用於生產的資金與資源。此外，范斯在稅制上也與川普不同調，川普希望對億萬富翁減稅，范斯則主張對有錢人要課更多的稅。」

沈榮欽接著說：「正因范斯在這些議題上的主張與川普相反，所以矽谷與華爾街的反應十分有趣。傳統上矽谷是民主黨的大本營，華爾街則兩面壓寶，民主黨有大批支持者，而支持共和黨的，也有不少是支持建制派的，川普要在其中勉力尋求支持。川普宣布范斯之後，矽谷不少中小企業受夠科技巨頭的欺凌，反而有讚美之聲：反觀華爾街一片譁然，認為川普選擇這樣一位反對資本家與CEOs的搭檔，是對金融市場與華爾街金主極為挑釁的選擇。」

但沈榮欽最後表示，「在另一方面，范斯對中國則和川普立場一致，兩人都對全球化沒有太多好感，范斯不僅支持川普對中國加關稅，也支持拜登對中國的科技管制，他認為應該雙管齊下，在這點上頗對川普之好。」

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