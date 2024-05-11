攸關國安 日經濟安保新法通過

日本國會十日立法通過經濟安保新法，將重要經濟資訊納入保密範疇、僅允許通過安全許可背景審查者存取。圖為日本首相岸田文雄與負責上述新法的經濟安保大臣高市早苗，今年一月在國會眾議院院會前交談。（法新社）

2024/05/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本國會參議院十日表決通過一項新法，將特定重要經濟情報納入保密範疇、以免落入海外實體之手，政府得以把被視為攸關國安的經濟資訊列為機密，以及僅限通過「安全許可」（security clearance）者存取。

英文日本時報說，十年前安倍晉三首相在國會強行通過「國家機密法」後，曾引發激烈抗爭並導致民調下跌，如今通過的經濟安保新法雖然也挨批侵犯大眾知的權利與人民隱私權，但國會的反對聲音微弱，媒體與民眾也沒有多大異議，顯示國際地緣政治環境的惡化，引發日本對自身安全意識產生相應的轉變。

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岸田政府稱此法能促進與夥伴國家的資訊分享，以推動民間企業的國際計畫；但批評者與法界專家擔心，政府恐因此得以恣意將廣泛資訊列為保密，有侵犯大眾知的權利之虞；安全許可制度則意味包括民間人士在內，恐淪為政府進行背景調查的對象，有侵犯隱私之虞。

攸關國安的經濟資訊得列為機密

根據法案內容，被政府視為一旦散播將危及國安的經濟安全資訊，就能被指定為機密資訊，僅限通過包括犯罪紀錄或心智狀態等七階段之背景查核、被政府視為無洩密之虞的個人存取，即所謂導入「安全許可」制度。

根據日媒報導，該法並未說明那些經濟資訊會被指定需要保密，但預料與先進科技及基礎建設有關的資訊會被納入。

新法規定，因攸關國安而被指定為「重要經濟安保情報」的資訊，最短保密期限為五年、可延至卅年；外洩機密者將被處以最重五年有期徒刑、最多五百萬日圓（約一○四萬台幣）罰款，或兩罰併行。

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