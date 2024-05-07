全球81國挺美領導 大勝中國

美國民調機構「蓋洛普」所做的全球領導力支持度調查顯示，美國在全球133國中獲得81國青睞，中國為52國，顯示美國在世界大部分地區，比中國更具領導力。（美聯社檔案照）

2024/05/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國民調機構「蓋洛普」（Gallup）二○二三年以美國、中國一對一情境下的領導力支持度為題，進行全球調查，六日發布的結果顯示，美國在全球一三三國中獲得八十一國青睞，中國為五十二國，顯示美國在世界大部分地區，比中國更具領導力。

蓋洛普採取的統計方式為：美國的淨支持度減去中國的淨支持度，會得出兩百至負兩百之間的分數。兩百分意味著受訪者全數支持美國並反對中國，負兩百分則相反。例如受訪國家中最支持美國的科索沃，美國的淨支持度為七十八，中國為負七十六，相減後得到一五四分；最支持中國的俄羅斯，美國淨支持度負八十二，中國五十，相減得到負一三二分。

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蓋洛普調查 台灣歸類為美國「強結盟」之列

值得注意的是，台灣在調查中雖被歸類於美國「強結盟」之列，但對美國的淨支持度為八，中國為負四十七。意味著雖然得分為五十五，但主要原因是對中國的負面評價，而非對美國的強力支持。

令人驚訝的是，在被視為中國勢力範圍的柬埔寨，美國淨支持度較高（四十二）。報告解釋，雖然柬埔寨相對認可中國的領導力（中國淨支持度十五），但對美國的領導力認可度（美國淨支持度五十七）則遠遠超越中國。

報告提到，美國並非始終都在領袖支持度上勝過中國，最直接的變因為美國總統人選。在橫跨布希、歐巴馬、川普和拜登任職期間，可明顯看出美國在民主黨執政時期享有顯著的領導力支持度，共和黨執政時期則明顯下降。

中國對鄰國耀武揚威 區域內國家倒向美國

進一步探究，美國在二○一八年川普執政僅獲卅八國青睞，到了二○二一年拜登就任後，上升至九十七國，與歐巴馬時期水準相當，顯示美國的領導力支持度具有彈性，尤其是在執政者重視強化盟友關係時。中國的高峰期則落在二○○七年在全球嶄露頭角之際，以及川普執政時美國形象欠佳的反彈紅利。但中國的「強結盟」或「結盟」並不多，大多維持在「弱結盟」階段。

分析還指出，受調國家中同時對美中領導力抱持正面觀感的國家減少，更多的是同時給予兩國負面評價。雖然在拜登時期，全球同時對美中反感的比例降低，但仍是歐巴馬時期約兩倍之多，意味著各國對兩大強權投注的熱情程度愈來愈低。

區域傾向部分，中國在撒哈拉以南非洲掌握長期優勢，例如坦尚尼亞、烏干達、南非和馬拉威；美國則在亞洲的印度、菲律賓、越南和南韓攻城掠地，顯示地理位置和距離遠近並非各國喜好的決定性因素，而中國對鄰國耀武揚威的行徑，反將區域內國家推向美國。

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