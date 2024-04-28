中國海警逼船 日巡邏船釣魚台護航

日本海上保安廳巡邏船（左）廿七日上午在釣魚台列嶼週邊海域封鎖中國海警船（右）的航道，阻止其接近石垣市海洋調查船。（取自產經新聞）

2024/04/28 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕由日本沖繩縣石垣市政府委託學者包船對釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）及其周邊水域進行的環境調查工作，因中國海警船逼近不到一公里被迫中止，日本海上保安廳巡邏船介入警戒。

此為石垣市自去年一月以來第三度調查釣魚台列嶼環境。廿七日的行程中還邀請「讀賣新聞」、「產經新聞」等媒體參與。該艘海洋調查船上乘員還包括石垣市長中山義隆及自民黨代理幹事長稻田朋美等五名國會議員。

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由於日本政府不放行登島，調查僅限海上進行。約上午七點四十分，受市政府委託負責研究工作的東海大學研究員，從釣魚台（日稱魚釣島）離岸約一．八公里處操作無人機，拍攝影像約十五分鐘。

連三日進入日本領海

八點過後預訂二次作業時，一艘中國船隻接近調查船，調查員判斷情況「危險」，決定取消拍攝。兩艘日本海上保安廳巡邏船在中國海警船和研究船間航行，避免進一步接近。

日本第十一管區海上保安本部指出，廿七日清晨五點十四分，兩艘中國海警船進入釣魚台列嶼南小島周邊「領海」，是中國自廿五日以來連續三日進入日本領海，亦是今年第十三度。約在上午九點五十分駛離。

另據「共同社」報導，中國海警船在離開日本領海後進入外側毗連區（領海緩衝區）發現另外兩艘中國船隻，其中一艘搭載類似機關砲裝置。

五成八日人支持強硬對中

日本外務省廿六日公布一份三月十六至廿日，針對日本國內七百名十八歲以上公民進行的外交議題民調。

對中外交重點部分，五十八％受訪者回答對中國船隻駛入釣魚台列嶼周邊海域持續採取強硬姿態比例最高，其後分別是確保地區及國際社會和平穩定四十一％，以及撤銷中國對日食品進口限制廿四％。

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