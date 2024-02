中英對照讀新聞》In this centuries-old English pancake race, ‘you just have to go flat out’在這場有著數百年歷史的英國煎餅賽中，「你只需要全力以赴」

英國白金漢郡奧爾尼鎮可追溯至1445年的年度煎餅賽,13日隨「懺悔星期二」熱鬧登場,圖中持鍋者為今年前三名得主。(美聯社)

2024/02/17 05:30

◎周虹汶

Women in matching checkered aprons, headscarves and a rainbow of running shoes limbered up Tuesday as they prepared for the centuries-old pancake race in this English country town.

婦女們週二穿著相配的格子圍裙、頭巾和各式各樣的跑鞋伸展身子,為在這個英國鄉村小鎮舉行的數百年歷史煎餅賽做準備。

They rolled their shoulders in unison, raised up on their toes and did squats before stepping to the starting line — frying pans in hand.

他們一致地轉動肩膀、抬起腳尖和蹲下,然後手拿煎鍋踏上起跑線。

At the word “Go” they sprinted through the streets, trying not to drop their pancakes as they roughly traced the path taken by a harried housewife in 1445, who legend has it heard the church bells signaling the Shrove Tuesday service and raced off with her skillet.

「出發」一詞響起,她們就衝刺過街並努力別讓煎餅掉落,同時粗略地追蹤著1445年一位苦惱家庭主婦走過的路,傳說她聽到教堂鐘響,顯示「懺悔星期二」儀式將開始,於是帶著煎鍋趕緊上路。

“It’s a horrible distance,” said Kaisa Larkas, 44, a mother of four who legged it past Eloise Kramer to capture the Olney title with a time of 63.37 seconds. “You just have to go flat out and then hope that you’re not gonna fall over. … But it’s good fun.”

44歲的4寶媽凱薩.拉卡斯說,「這是一段可怕的距離」,她以63.37秒的成績超越埃洛伊斯.克萊默,在奧爾尼奪得冠軍。「妳只需要全力以赴,然後希望不會摔倒。……但這很有趣。」

新聞辭典

flat out:片語動詞,指全速、全力以赴。例句:His car only does about 60 mph, even when it’s going flat out.(他的車即使全速行駛,也只能跑到每小時60英里左右。)

limber up:片語動詞,指運動前做伸展運動、做準備活動。例句:Those substitutes are beginning to limber up on the sidelines.(那些替補隊員開始在場邊做準備。)

