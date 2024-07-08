為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

夭壽熱！美國加州死亡谷飆出55度高溫 近期恐破歷史紀錄

曾測出全球最高溫的加州死亡谷（Death Valley），其遊客中心溫度計在當地時間7日飆至華氏132度（約攝氏55度）的超高溫。（法新社）

曾測出全球最高溫的加州死亡谷（Death Valley），其遊客中心溫度計在當地時間7日飆至華氏132度（約攝氏55度）的超高溫。（法新社）

2024/07/08 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國邁入炎熱夏季後，全美各地遭受熱浪肆虐，更不斷創下新高溫紀錄。曾測出全球最高溫的加州死亡谷（Death Valley），其遊客中心溫度計在當地時間7日，飆至華氏132度（約攝氏55度）的高溫，推測近期可能就會改寫歷史紀錄，另傳出有一名到訪參觀的摩托車騎士，因高溫中暑，不幸當場死亡的憾事發生。

綜合外媒報導，位在美國加州的死亡谷國家公園（Death Valley National Park），當地遊客中心溫度計在7日中午飆至55度的極端高溫，近期有望打破歷史。報導指出，死亡谷曾在1913年測出攝氏56.67度，為全球地表上最高溫的正式紀錄；另有專家提出異議，認為真正的最高溫紀錄，應該是2021年7月在死亡谷測得的攝氏54.4度。

園方指出，雖然死亡谷氣溫不斷飆升，但極端高溫並未嚇跑遊客，仍有大批遊客湧入朝聖，但也導致中暑事件頻傳。園方表示，有6名摩托車騎士一起騎車到死亡谷參觀，但其中一名騎士因長時間暴露在高溫下，導致中暑昏迷，最後不幸當場喪命；另有一名騎士則在中暑後，被緊急送醫救治。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
熱浪侵襲美西！加州現54.4度高溫 逾3千萬人處過熱地區
2021/07/11 13:07

熱浪侵襲美西！加州現54.4度高溫 逾3千萬人處過熱地區
美加州破飆49.4度！ 傳71歲男遊客徒步健行「死亡谷」活活熱死
2023/07/21 12:27

美加州破飆49.4度！ 傳71歲男遊客徒步健行「死亡谷」活活熱死

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
超熱！美國鳳凰城高溫破43度 昔曾有人倒地竟「燙傷截肢」
2024/07/04 20:17

超熱！美國鳳凰城高溫破43度 昔曾有人倒地竟「燙傷截肢」
地獄熱浪！美國鳳凰城將飆破48度 取消50航班
2017/06/20 19:17

地獄熱浪！美國鳳凰城將飆破48度 取消50航班

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
美國38度高溫預報 1.3億人恐受「歷史性熱浪」影響
2024/07/07 14:49

美國38度高溫預報 1.3億人恐受「歷史性熱浪」影響
創下新紀錄！美國拉斯維加斯高溫飆到近49度 氣象局也震驚
2024/07/08 14:18

創下新紀錄！美國拉斯維加斯高溫飆到近49度 氣象局也震驚
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播