夭壽熱！美國加州死亡谷飆出55度高溫 近期恐破歷史紀錄

曾測出全球最高溫的加州死亡谷（Death Valley），其遊客中心溫度計在當地時間7日飆至華氏132度（約攝氏55度）的超高溫。（法新社）

2024/07/08 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國邁入炎熱夏季後，全美各地遭受熱浪肆虐，更不斷創下新高溫紀錄。曾測出全球最高溫的加州死亡谷（Death Valley），其遊客中心溫度計在當地時間7日，飆至華氏132度（約攝氏55度）的高溫，推測近期可能就會改寫歷史紀錄，另傳出有一名到訪參觀的摩托車騎士，因高溫中暑，不幸當場死亡的憾事發生。

綜合外媒報導，位在美國加州的死亡谷國家公園（Death Valley National Park），當地遊客中心溫度計在7日中午飆至55度的極端高溫，近期有望打破歷史。報導指出，死亡谷曾在1913年測出攝氏56.67度，為全球地表上最高溫的正式紀錄；另有專家提出異議，認為真正的最高溫紀錄，應該是2021年7月在死亡谷測得的攝氏54.4度。

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園方指出，雖然死亡谷氣溫不斷飆升，但極端高溫並未嚇跑遊客，仍有大批遊客湧入朝聖，但也導致中暑事件頻傳。園方表示，有6名摩托車騎士一起騎車到死亡谷參觀，但其中一名騎士因長時間暴露在高溫下，導致中暑昏迷，最後不幸當場喪命；另有一名騎士則在中暑後，被緊急送醫救治。

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