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波音接受認罪協議繳高額罰款 2起空難家屬要求法官駁回

737 Max客機2起墜機事件，波音將接受認罪協議並繳交罰款，但罹難者親屬要求法官駁回。波音737 MAX客機示意圖。（法新社）

737 Max客機2起墜機事件，波音將接受認罪協議並繳交罰款，但罹難者親屬要求法官駁回。波音737 MAX客機示意圖。（法新社）

2024/07/08 15:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空波音737 Max客機，2018年墜落在爪哇海造成189死；衣索比亞航空同款客機，2019年起飛後旋即墜毀釀157死，波音公司在2021年達成和解協議後，由於違反相關條款，今年6月遭重新指控涉嫌刑事欺詐，如今將接受認罪協議並繳交2.436億美元罰款（約新台幣79億元），但罹難者親屬要求法官駁回。

《CBS》報導，在2起空難後，美國司法部於2021年指控波音，於舊款737客機軟體以及機師需要多少時間培訓等方面，欺騙了監管機構美國聯邦航空總署（FAA），不過，司法部當時同意波音支付25億美元（約新台幣811億元）和解金，只要3年內遵守規定就可不被起訴。

然而，阿拉斯加航空波音737 MAX客機，今年1月在奧勒岡州上空飛行時發生「內嵌門」掉落事件，讓司法部展開新一輪調查。聯邦檢察官要求波音公司做出選擇，若不認罪並支付2.436億美元罰款，就要面臨共謀詐欺美國政府的重罪指控。

司法部指出，波音公司預計在7月19日之前，向法院提交書面認罪協議，最終需要審案法官批准才會生效。對此，2起墜機事故罹難者親屬委任律師表示，他們將要求法官駁回認罪協議。

律師林奎斯特（Mark Lindquist）透露，他的律師事務所代表了2起墜機案數十名遇難者的家屬，「受害者親屬要求法官不要接受目前的認罪協議，2起可預防的空難造成346 人死亡，波音現在是承擔全部責任、解決懸而未決的事件、改革公司文化並進行重建的時候了。」

林奎斯特說，正義和問責雖然重要，但對於受害者家庭和國家來說，波音公司不再為了利潤而犧牲安全同樣也很重要。律師卡塞爾（Paul Cassell）則指責認罪協議是波音和司法部的私下交易，當中掩蓋了波音公司的犯罪行為。

據了解，波音737 Max客機2021年有750架訂單、2022年700多架、2023年近1000架，該機型主要客戶為西南航空、聯合航空、美國航空、阿拉斯加航空、瑞安航空和杜拜航空。

擁有17萬名員工的波音公司，去年有37％的收入來自美國政府合約，其中大部分是國防業務，若遭到刑事定罪，可能會影響成為聯邦政府承包商的資格。

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