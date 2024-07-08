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法國極左派勝選 猶太社群憂心未來

左翼聯盟中的激進左翼勢力「不屈法國」（La France insoumise）領袖梅蘭雄（見圖），被視為接任總理的可能人選之一。（法新社）

左翼聯盟中的激進左翼勢力「不屈法國」（La France insoumise）領袖梅蘭雄（見圖），被視為接任總理的可能人選之一。（法新社）

2024/07/08 15:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國第二輪國會選舉結果極左派取得重大進展，引發當地猶太社群的深切憂慮，讓許多人擔心反猶太主義可能進一步蔓延，危及他們在法國的未來。

據布萊巴特新聞網（Breitbart News）7日報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的中間派「復興黨」（Renaissance），與由左翼政黨聯合組成的「新人民陣線」（New Popular Front），兩者合手擊敗了以勒班（Marine LePen）為精神領袖的民粹右派「民族陣線」。

勝利會堂（Synagogue de la Victoire）的猶太教拉比瑟巴格（Moshe Sebbag）向《以色列時報》（Times of Israel）表示：「法國似乎已經沒有猶太人的未來。」他建議年輕的猶太人離開法國，前往以色列尋求新生活。

法籍猶太哲學家萊維（Bernard-Henri Lévy）將這次選舉勝利描述為「新反猶太主義」的崛起。他批評左翼聯盟中的激進左翼勢力「不屈法國」（La France Insoumise, LFI）極左派領袖讓梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）使用「分裂性語言」和「充滿對共和國仇恨的言論」。

梅蘭雄被視為接任總理的可能人選之一，過去曾多次發表爭議性言論，稱法國猶太人是「對其他人說教的傲慢少數」，並讚揚過反以色列示威者。

自去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列事件以來，法國反猶太主義事件明顯增多。上個月，一名12歲猶太女孩在巴黎近郊遭到集體性侵，震驚了整個猶太社群。

面對日益嚴峻的形勢，法國猶太社群正積極尋求各種方式保護自身安全。然而，許多人擔心，隨著極左派在政壇影響力增強，反猶太主義可能會得到更多暗中支持，使法國猶太人的處境更加艱難。

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