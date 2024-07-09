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北市中山、赤峰商圈遭檢舉違法 都發局：符合條件便可暫緩裁罰

南西中山商圈成年輕人、國外旅客近年愛去的地點之一。（記者楊心慧攝）

南西中山商圈成年輕人、國外旅客近年愛去的地點之一。（記者楊心慧攝）

2024/07/09 13:13

誰幹的？台北中山商圈百店遭檢舉 業者恐被迫關門

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈、赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業，使得商圈店家組成自救會盼展延公文裁處時間；台北市都市發展局表示，赤峰商圈及南西中山商圈已遞件申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，只要審理通過符合條件，違規店家即可採計點方式，一年違反記點未達3點以上，便可暫緩裁罰。

台北市都發局過去曾提出有條件放寬店家違反《台北市土地使用分區管理自治條例》解套方式，也過是透過《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，由商圈組織、發展協會提出申請，超過50家位於2020年前設定的店家就可提出申請，並訂定自律項目規定，若通過便會由環保局、衛生局稽查一年內累計達三點才會裁罰。

台北市都發局表示，赤峰、南西商圈土地使用分區大部分為「第四種住宅區」，巷弄寬度主要為5.45至6公尺左右，依規定該分區作餐飲、零售等商業使用，大多須臨接8公尺以上道路，並須符合樓層、面積等允許使用條件，此舉主要是為保障住宅區的消防、環保、公安等環境品質。

都發局指出，有民眾今年4月多次大量檢舉違規使用，經商業處陸續稽查通報多數商家營業態樣為飲料店業及餐館業，未符「第四種住宅區」，需臨接8公尺道路寬度的土地使用分區管制規定，已依規定陸續於今年5月底對建築物使用人寄發行政指導函，限期2個月內改善。

都發局說明，赤峰商圈及南西中山商圈已遞件申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，目前依照規定審理中，只要審理通過符合條件，違規店家即可採計點方式，一年違反記點未達3點以上，便可暫緩裁罰；針對赤峰、南西商圈現況作餐飲、零售等商業使用，不符都市計畫及土地使用分區管制規定，建議修正相關法令等意見則給予尊重。

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